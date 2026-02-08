Her şey İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde! Merdan Yanardağ'ın eşinin üzerinden milyonluk transfer | Casusluk soruşturmasında yeni detaylar

İddianamede şüphelilerin yurt dışı kaynaklı istihbarat firmaları başta olmak üzere çok sayıda firma ile aralarında şüpheli para transferleri gerçekleştirdikleri vurgulandı.

CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan 'Siyasal casusluk' iddianamesinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 4 şüphelinin 2019 seçim sürecinde siyasi menfaat sağlamak için hiyerarşi içerisinde hareket ettiği tespit edildi. İmamoğlu'nun milyonlarca vatandaşın kişisel verilerini kopyalayıp seçim çalışmasını yürütmesi karşılığında Hüseyin Gün'e verdiği belirlendi. Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis istendi. İddianamede, Merdan Yanardağ'la ilgili MASAK tespitlerine de yer verildi.

Sevim Kahraman Yanardağ'ın ortağı olduğu ʺAngelabs İnternet Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleriʺ isimli şirketin, Lüksemburg merkezli yapay zekâ destekli istihbarat toplama firması ʺTalkwalkerʺ 65 bin 546 euro swift işlemi gönderdiği saptandı (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

ŞÜPHELİ TRANSFERLER

MASAK raporuna göre Hüseyin Gün'den 10 bin euro nakit para aldığı ortaya çıkan Yanardağ'ın eşi Sevim Kahraman Yanardağ'ın "Angelabs İnternet Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri" isimli şirketin ortağı olduğu, bu firmanın faaliyet alanının ise çevrim içi konuşma, medya içeriklerini ve piyasa araştırmasını analiz etmesini sağlayan yapay zekâ destekli istihbarat toplama firması Lüksemburg merkezli "Talkwalker"a ise 65 bin 546 euro swift işlemi gönderdiği saptandı. TAKVİM'den Atakan Irmak'ın haberine göre, benzer alanda faaliyet gösteren ve darkweb ve OSİNT gibi internetin illegal alanını kullanan yurtdışı kaynaklı firmalar başta olmak üzere Necati Özkan'a ait Öykü Reklam Hizmetleri isimli firmaya da farklı işlemlerde çok sayıda miktarın transfer edildiği belirlendi.