Bebek Otel soruşturması ClubHouse’a sıçradı: Gündüz spor gece uyuşturucu partileri | Hangi ünlüleri kayda aldılar?

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın ünlü isimlere otelde yaptığı takip sistemini, gizli ortağı olduğu ClubHouse isimli spor salonuna da taşıdığı ortaya çıktı.'Uyuşturucu kullanımına yer sağlamak'suçundan gözaltına alınan mekânın işletmecisi Menderes Utku'nun, Yıldırım'a mekâna gelen ünlü isimlerin fotoğraflarını gönderdiği belirlendi.



Sadece VIP üyelik kabul eden ve üye olmadan girilemeyen ünlülerin gittiği mekânda saat 21.00'den sonra after partiler yapıldığı, gözaltına alınan birçok kadının ise mekânda uyuşturucu kullandıklarını anlattığı öğrenildi.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv) ClubHouse'un Bebek Otel gibi birçok bölümünün de kaçak olduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu dosyasında elde edilen yeni deliller ve ifadeler sonrasında soruşturma ClubHouse Bebek isimli spor salonuna uzandı. Bebek Otel sahibi tutuklu Muzaffer Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu işletmede, narkotik polisleri tarafından yapılan aramanın ardından mekânın işletmeci Menderes Utku 'uyuşturucu kullanımına yer sağlamak' suçlamasıyla gözaltına alındı. SABAH'tan Semih Kara'nın haberine göre, Yeşilçam'ın ünlü çocuk oyuncusu olan ve 'Afacan' serisiyle 1970'li yıllarda ekranlara çıkan Utku'nun, Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'a gönderdiği mesajlar soruşturmanın seyrini değiştirdi. Utku'nun, tıpkı Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak gibi mekâna gelen ünlü isimlerin fotoğraflarını çekerek Muzaffer Yıldırım'a gönderdiği tespit edildi.