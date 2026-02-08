Bebek Otel soruşturması ClubHouse’a sıçradı: Gündüz spor gece uyuşturucu partileri | Hangi ünlüleri kayda aldılar?
Oteline gelen ünlülerin fotoğraflarını gizlice çeken Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım’ın benzer takibi, ClubHouse adlı spor salonunda da uyguladığı ortaya çıktı. Mekânda gündüz spor, gece uyuşturucu partileri düzenlendiği tespit edildi. 'Uyuşturucu kullanımına yer sağlamak' suçundan gözaltına alınan mekânın işletmecisi Menderes Utku'nun, Yıldırım'a mekâna gelen ünlü isimlerin fotoğraflarını gönderdiği belirlendi.
Hızlı Özet Göster
- Bebek Otel sahibi tutuklu Muzaffer Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu ClubHouse Bebek spor salonu işletmecisi Menderes Utku, uyuşturucu kullanımına yer sağlamak suçundan gözaltına alındı.
- Utku'nun Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak gibi mekâna gelen ünlü isimlerin fotoğraflarını çekerek Muzaffer Yıldırım'a gönderdiği tespit edildi.
- Sadece VIP üyelik kabul eden spor salonunda saat 21.00'den sonra after partiler yapıldığı ve gözaltına alınan kadınların mekânda uyuşturucu kullandıklarını anlattığı belirlendi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldırım'ın telefonundan çıkan görüntülerin casusluk veya şantaj amaçlı kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.
- Yıldırım'ın Bebek Otel'deki partilere davet ettiği kadınlara ClubHouse'ta VIP üyelik hediye ettiği ve birçok kadın için Utku'ya VIP üyelik yapılmasını istediği mesajlar ele geçirildi.
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın ünlü isimlere otelde yaptığı takip sistemini, gizli ortağı olduğu ClubHouse isimli spor salonuna da taşıdığı ortaya çıktı.'Uyuşturucu kullanımına yer sağlamak'suçundan gözaltına alınan mekânın işletmecisi Menderes Utku'nun, Yıldırım'a mekâna gelen ünlü isimlerin fotoğraflarını gönderdiği belirlendi.
Sadece VIP üyelik kabul eden ve üye olmadan girilemeyen ünlülerin gittiği mekânda saat 21.00'den sonra after partiler yapıldığı, gözaltına alınan birçok kadının ise mekânda uyuşturucu kullandıklarını anlattığı öğrenildi.
ClubHouse'un Bebek Otel gibi birçok bölümünün de kaçak olduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu dosyasında elde edilen yeni deliller ve ifadeler sonrasında soruşturma ClubHouse Bebek isimli spor salonuna uzandı. Bebek Otel sahibi tutuklu Muzaffer Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu işletmede, narkotik polisleri tarafından yapılan aramanın ardından mekânın işletmeci Menderes Utku 'uyuşturucu kullanımına yer sağlamak' suçlamasıyla gözaltına alındı. SABAH'tan Semih Kara'nın haberine göre, Yeşilçam'ın ünlü çocuk oyuncusu olan ve 'Afacan' serisiyle 1970'li yıllarda ekranlara çıkan Utku'nun, Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'a gönderdiği mesajlar soruşturmanın seyrini değiştirdi. Utku'nun, tıpkı Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak gibi mekâna gelen ünlü isimlerin fotoğraflarını çekerek Muzaffer Yıldırım'a gönderdiği tespit edildi.
TELEFONUNDAN ÇIKTI
Ünlü işadamları, dizi oyuncuları, influencer'lar ve sanatçıların uğrak mekânı olarak bilinen, sadece VIP üyelikle girilen ve üye olmayanların girişlerine izin verilmediği mekâna gelen ünlü isimlerin, Muzaffer Yıldırım tarafından yakın merceğe alınması, görüntülerin'casusluk veya şantaj'amaçlı kaydedildiği şüphesi üzerine genişletildi. Yıldırım'ın cep telefonunda yapılan incelemede, Menderes Utku tarafından gönderilen mesajlar ve ünlü isimlerin fotoğrafları bulundu. Yine Muzaffer Yıldırım'ın Bebek Otel'deki partilere davet ettiği kadınlara ClubHouse'ta VIP üyelik hediye ettiği de belirlendi. Yıldırım'ın birçok kadınla ilgili Menderes Utku'ya gönderdiği VIP üyelik yapılmasını istediği mesajlar da ele geçirildi.
GÜNDÜZ SPOR GECE PARTİ
Üyeler dışında kapalı olan işletmede, restoran, kafe, spor salonu, havuz, buz banyosu, pub, buhar, sauna odaları ve toplantı odaları bulunduğu, mekânda akşam saat 21.00'den sonra after partiler yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadınlar ifadelerinde, gece saat 21.00'den sonra "after parti" adı altında spor salonunda uyuşturucu partilerinin yapıldığını, kendilerinin de iş yerinde çok kez uyuşturucu kullandıklarını anlattıkları öğrenildi.
CASUSLUK ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR
Dosyaya giren yeni deliller uyuşturucu partilerinin ve fuhşun yanı sıra tıpkı Bebek Otel'deki gibi bunların kayıt altına alındığını ortaya koyuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın kapsamını genişletirken, Muzaffer Yıldırım'ın telefonundan çıkan görüntülerin 'casusluk veya şantaj' unsuru olarak kullanılıp kullanılmadığı da araştırılıyor.