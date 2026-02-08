Resmi tatillerde çalışana ek ödeme: En az 17 bin 66 TL

2026 yılı izin hesapları hız kazandı. Çalışanlar yıllık izin planlamalarını yaparken, gözler resmi tatillere de çevrildi. İlk resmi tatil olan 1 Ocak geride kalırken, yıl sonuna kadar 14.5 resmi tatil günü daha bulunuyor. Bu günlerin bazıları hafta sonuyla da birleşerek çalışanlara daha uzun tatil imkanı sunuyor. Ancak bu resmi tatillerde çalışacak pek çok kişi de bulunuyor. Peki bu dönemlerde zorla çalıştırma yapılır mı? Çalışanların ücretleri nasıl hesaplanacak? İşte detayları...

Bayram tatillerinde işçilerin çalışması için yazılı onaylarının alınmış olması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde hüküm olması gerekiyor.

BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?

İşçilerin yazılı onaylarının alınmış olması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde hüküm olması gerekiyor.