Resmi tatillerde çalışana ek ödeme: En az 17 bin 66 TL
Resmi tatillerde çalışanlar bu yıl da çalıştıkları her gün için ilave bir günlük ödeme daha alacak. Bu günler hafta tatiline denk geliyorsa tutar daha da artacak. Asgari ücretlilere tam aylıklarının yanı sıra her gün için brüt bin 101, 15.5 gün için de 17 bin 66 lira ek ödeme yapılacak.
2026 yılı izin hesapları hız kazandı. Çalışanlar yıllık izin planlamalarını yaparken, gözler resmi tatillere de çevrildi. İlk resmi tatil olan 1 Ocak geride kalırken, yıl sonuna kadar 14.5 resmi tatil günü daha bulunuyor. Bu günlerin bazıları hafta sonuyla da birleşerek çalışanlara daha uzun tatil imkanı sunuyor. Ancak bu resmi tatillerde çalışacak pek çok kişi de bulunuyor. Peki bu dönemlerde zorla çalıştırma yapılır mı? Çalışanların ücretleri nasıl hesaplanacak? İşte detayları...
BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?
İşçilerin yazılı onaylarının alınmış olması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde hüküm olması gerekiyor.
ÜCRET HESABI NASIL YAPILIR?
Resmi tatillerde çalışmayanlar ücretlerini tam alıyor. Bu günlerde çalışanlara ise tam ücretinin yanı sıra resmi tatilde çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret daha ödenmesi gerekiyor. Eğer resmi tatil işçinin haftalık tatil gününe denk geliyor ve çalışılıyorsa, o gün için verilecek ilave ücret yüzde 50 artırımlı ödeniyor. Yani çalışan o günün ücretini tam alıyor, üzerine 1.5 gündelik tutarında ödeme daha yapılıyor.
PARA YERİNE İZİN KULLANDIRILMASI MÜMKÜN MÜ?
Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti işçilere nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırmak mevzuata aykırı. İşveren bayramda çalıştırıp bayramdan sonra izin uygulaması yapamıyor. Ayrıca bayramda çalışan işçiye de zamlı ücretini ödemek durumunda. Yani bayram gününü normal gün gibi düşünerek ödeme yapması mümkün değil.
ARİFE GÜNÜ ÇALIŞAN FAZLA MESAİ ÜCRETİ Mİ ALIR?
İş Kanunu'na göre arife günü genel tatil günüdür. Bu nedenle işçiye genel tatil günlerindeki ücret ödeme kriterlerine göre ödeme yapılır. Arife günü saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi gerçekleştirilir.
BAYRAMDA FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDENİR Mİ? NASIL HESAPLANIR?
Genel tatil gününde işçi kaç saat çalışmış olursa olsun, tam günlük ücrete hak kazanıyor. Bayramda çalışanlar fazladan ödeme alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa ayrıca fazla çalışma ücreti, yapılacak ödemeye ilave ediliyor. Burada haftalık çalışma saatine bakılıyor. İşçinin haftalık çalışması 45 saatin üzerine çıkmış ise fazla mesai ücreti ödenmesi gerekiyor. Fazla çalışmalar yüzde 50 zamlı veriliyor.
RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞANLAR NE KADAR İLAVE ÖDEME ALACAK?
Maaşa göre alınacak ek ödeme farklılık gösteriyor. Asgari ücretli bir çalışanın günlük brüt ücreti bin 101 lira (33.030 / 30) seviyesinde bulunuyor. Bu yıl resmi tatillerde çalışan asgari ücretliye çalıştığı her gün için brüt bin 101 lira, eğer o gün hafta tatiline denk geliyorsa bin 651 lira 50 kuruş ilave ödeme yapılacak. Bu yılın tamamındaki 15.5 günde çalışan asgari ücretliler tam maaşının yanı sıra brüt 17 bin 65 lira 50 kuruş (1.101 x 15.5) ilave ödeme alacak. Bu günlerden hafta tatiline denk gelen günlere göre ödeme daha da artacak. Maaşa göre de ek ücret yükselecek.
İŞTE RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı:1 gün. 1 Ocak Çarşamba
Ramazan Bayramı: 3.5 gün. 19 Mart Perşembe yarım gün, 20 Mart Cuma, 21 Mart Cumartesi, 22 Mart Pazar tam gün
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 1 gün. 23 Nisan Perşembe
Emek ve Dayanışma Günü:1 gün. 1 Mayıs Cuma
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 1 gün. 19 Mayıs Salı
Kurban Bayramı: 4.5 gün. 26 Mayıs Salı yarım gün, 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe, 29 Mayıs Cuma, 30 Mayıs Cumartesi tam gün
Demokrasi ve Milli Birlik Günü:1 gün. 15 Temmuz Çarşamba
Zafer Bayramı: 1 gün. 30 Ağustos Pazar
Cumhuriyet Bayramı: 1.5 gün. 28 Ekim Çarşamba yarım gün 29 Ekim Perşembe tam gün