Kuvvetli yağış geliyor: Meteoroloji'den çok sayıda ile uyarı! İstanbul için kritik saat açıklandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre Türkiye genelinde yağış beklenirken; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile İstanbul dahil birçok ilde yer yer kuvvetli yağış görülecek. İstanbul’da yağışın saat 14.00’te yüzde 70 ile günün en şiddetli seviyesine ulaşması beklenirken, Kocaeli ve Sakarya için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Mersin ve Karaman dışındaki bölgelerde aralıklı yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, Doğu Anadolu'nun doğusunda, Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde, ayrıca Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞ KUVVETLİ OLACAK
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Balıkesir'in kuzey kesimlerinde de etkili yağış görülebileceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde özellikle doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı riski bulunuyor. Bununla birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi devam ediyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde bir miktar düşmesi beklenirken, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGARIN YÖNÜ VE ŞİDDETİ
Rüzgarın genel olarak güney yönlerden, Marmara ile Batı Karadeniz bölgelerinde ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞA KARŞI UYARI
Yetkililer, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışına bağlı ulaşım aksamalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.
ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ riski bulunduğundan, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması isteniyor.
İSTANBUL'DA SAAT SAAT YAĞIŞ BEKLENTİSİ (8 ŞUBAT 2026)
Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek.
Saat 08.00 itibarıyla yağış ihtimali yüzde 19 seviyesinde başlayacak.
Saat 11.00'de yağışın etkisini artırarak yüzde 50 seviyesine ulaşması bekleniyor.
Saat 14.00'e dikkat:Günün en yoğun yağışının yüzde 70 oranla bu saatlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yağışın ilerleyen saatlerde etkisini kademeli olarak azaltacağı, saat 17.00'de yüzde 53, saat 20.00'de yüzde 35 ve saat 23.00'te yüzde 20 seviyesine gerileyerek gece boyunca devam edeceği öngörülüyor.
İKİ İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji tarafından Kocaeli ve Sakarya için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Bu illerde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.
MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Çanakkale: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinde yağış yer yer kuvvetli olabilir.
Edirne: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak etkili olacak.
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinde yağış yer yer kuvvetli olabilir.
Kocaeli: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde yağışın yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
EGE BÖLGESİ'NDE ARALIKLI SAĞANAK
Ege genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
AKDENİZ'DE MERSİN VE KARAMAN HARİÇ YAĞIŞ
Akdeniz Bölgesi'nde Mersin ve Karaman dışında kalan alanlarda aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Isparta: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU'DA YER YER KUVVETLİ YAĞIŞ
İç Anadolu genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sivas ve Niğde'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir. Aksaray ve Niğde çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Konya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.
Sivas: Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmur, pazartesi gece karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
BATI KARADENİZ'DE YAĞIŞ ETKİLİ
Batı Karadeniz genelinde çok bulutlu hava ve aralıklı yağmur ile sağanak yağış bekleniyor.
Bolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Düzce: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Sinop: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Zonguldak: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ RİSKİ
Bölge genelinde aralıklı yağış beklenirken, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağışın yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Yüksek kesimlerde kar ve çığ riski bulunuyor.
Amasya: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Artvin: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kıyılarda yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
DOĞU ANADOLU'DA KAR BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, bazı illerde yağış yağmur şeklinde görülebilecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor. Yüksek ve eğimli alanlarda çığ tehlikesi devam ediyor.
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, pazartesi gece kar yağışlı.
Kars: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı.
Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor.
Van: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve pazartesi gece kar yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ GECE SAATLERİNDE GÜÇLENECEK
Bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, pazartesi gece saatlerinde doğu kesimlerde yağışın yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, pazartesi gece yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.
Siirt: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, pazartesi gece yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Şanlıurfa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.