Kuvvetli yağış geliyor: Meteoroloji'den çok sayıda ile uyarı! İstanbul için kritik saat açıklandı

MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Çanakkale: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinde yağış yer yer kuvvetli olabilir.

Edirne: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak etkili olacak.

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinde yağış yer yer kuvvetli olabilir.

Kocaeli: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde yağışın yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.