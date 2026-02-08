Emekliye 4'lü kazanç modeli: SSK, Bağ-Kur'a ortak zam, 2. maaş, bayram ikramiyesi ve TES yolda

Komisyon, emeklilik sistemi, emekli maaş hesabında kullanılan kat sayılar, en düşük maaş ile diğer maaşlar arasındaki gelir farklarını düzenlemeyi hedefliyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti kaynakları, en öncelikli gündem maddesinin emekli maaşları olduğunu ifade etti. AK Parti kurmayları,"Şu anda hem partinin hem de hükümetin birinci önceliği emekli maaşları. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Nasıl bir formül bulunur, etki analizi çıkarılıyor" şeklinde konuştu.