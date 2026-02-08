Emekliye 4'lü kazanç modeli: SSK, Bağ-Kur'a ortak zam, 2. maaş, bayram ikramiyesi ve TES yolda
Emekliler için 2026 yılı sosyal desteklerin arttığı, maaş iyileştirmeleri ve yeni gelir modellerinin devreye alındığı bir dönem olacak. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı düzenlemeleri, ortak veya eşit zam formülleri, vatandaşlık maaşı uygulaması, bayram ikramiyelerinin artırılması ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi gibi adımların atılması bekleniyor. Vatandaşlık maaşı kapsamında düzenli geliri düşük olan emeklilerin de yararlanabileceği ifade ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve tüm emekliler için yapılacak düzenlemeler haberimizde.
