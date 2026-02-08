PODCAST CANLI YAYIN

Emekliye 4'lü kazanç modeli: SSK, Bağ-Kur'a ortak zam, 2. maaş, bayram ikramiyesi ve TES yolda

Emekliler için 2026 yılı sosyal desteklerin arttığı, maaş iyileştirmeleri ve yeni gelir modellerinin devreye alındığı bir dönem olacak. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı düzenlemeleri, ortak veya eşit zam formülleri, vatandaşlık maaşı uygulaması, bayram ikramiyelerinin artırılması ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi gibi adımların atılması bekleniyor. Vatandaşlık maaşı kapsamında düzenli geliri düşük olan emeklilerin de yararlanabileceği ifade ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve tüm emekliler için yapılacak düzenlemeler haberimizde.

Yeni yılın gelmesiyle milyonlarca emeklinin maaş artış oranları değişti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri %12,19 oranında zam alırken, memur ve emekli memurların artış oranı yüzde 18,60 olarak belirlendi. Kök maaşı düşük olan emekliler ise memur emeklileri ile aynı artış oranına eşitlendi.

Bu kapsamda en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 889 TL'ye, en düşük SSK, Bağ-Kur maaşı işe 20 bin TL'ye yükselmiş oldu. Emekliler şimdi ikramiyeye yapılacak zam oranına ve hükümetin atacağı yeni adımlara odaklaşmış durumda.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ DÜZENLEME YOLDA

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre hükümet, emekli maaşları ile emeklilik sisteminde yaşanan problemlerin giderilmesi amacıyla yeni bir çalışma sürecini başlattı. Emeklilerin istekleri üzerine çözüm üretmek için Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti harekete geçti. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde konuyla ilgili detaylı çalışma yürütecek özel bir komisyon kuruldu.

Komisyon, emeklilik sistemi, emekli maaş hesabında kullanılan kat sayılar, en düşük maaş ile diğer maaşlar arasındaki gelir farklarını düzenlemeyi hedefliyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti kaynakları, en öncelikli gündem maddesinin emekli maaşları olduğunu ifade etti. AK Parti kurmayları,"Şu anda hem partinin hem de hükümetin birinci önceliği emekli maaşları. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Nasıl bir formül bulunur, etki analizi çıkarılıyor" şeklinde konuştu.

PRİM MAAŞ DENGESİ

Kurumlara iletilen başvurular sonrasında düşük primle emekli olan vatandaşların yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş farkının ciddi sorun haline geldiğini ortaya koydu.

Bu kapsamdaprim ödeme gün sayısı ve tutarların esas alınarak yeniden dengelenmesi gerektiği yönünde çalışmalar yapıldığı ifade ediliyor.

ORTAK ZAM FORMÜLÜ MASADA

Masada yer alan başka bir konu ise SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na bağlı emeklilere uygulanan zam oranlarının farklılık göstermesi oldu.

Yürütülen çalışmalarla birlikte bu farkların ortadan kaldırılması ve tüm emekliler için ortak bir zam oranının belirlenmesi seçeneği değerlendiriliyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi halindeprim ödemesi düşük olanlar ile yüksek olan emekliler arasında daha dengeli bir yapı kurulması hedefleniyor.

Ayrıca emeklilerin gelir koşullarının da iyileştirilmesi öngörülüyor. Yapılan bu değişiklikle birlikte en düşük emekli maaşı uygulamasının da ortadan kalkabileceği ileri sürülüyor.

Yapılması planlanan emekli maaş düzenlemesinin 2027 yılı içerisinde uygulamaya konulması planlar arasında.

Bununla beraber 2026 yılının ikinci yarısından itibaren emekliler için iyileşme adımlarının gündeme gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda emeklilerin vatandaşlık maaşı olarak adlandırılan uygulama çerçevesinde dedeğerlendirilebileceği ileri sürülüyor.

VATANDAŞLIK MAAŞINDA DETAYLAR BELLİ OLDU

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) ile geliri belirlenmiş olan eşik seviyenin altında kalan hanelere kira, gıda ve ısınma desteği verilmesi hedefleniyor. Sistem ilk aşamada bazı illerde mahalle bazlı pilot uygulama olarak başlatılacak. Ardından ülke geneline yaygınlaştırılacak.

EMEKLİLERE İKİNCİ MAAŞ

Vatandaşlık maaşı ile düzenli bir geliri olmayan, kira yükü fazla, sosyal yardımlardan yararlanan milyonlarca kişi fayda sağlayacak. Bu kapsamda emekliler de düzenlemeden faydalanacak.

Günümüzde giderek artan yaşlı nüfusu ve bunların yaşadıkları problemler de yeni sistemin içinde değerlendirilecek. Yaşlı vatandaşların gereksinimi belirlenecek ve ona göre yardım sağlanmış olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ: KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM NE?

Emekliye maaş düzenlemesi ve vatandaşlık maaşının yanı sıra gündemde yer alan bir diğer önemli konu da bayram ikramiyelerine yapılacak zam.

Emekliler yılda 2 kez Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere ikramiye ödemesi alıyor. Kulislerde bayram ikramiyesinin 1000 lira veya 1500 lira artışla 5 bin-5 bin 500 TL bandında olabileceği konuşuluyor. Ancak masada 5 bin TL olması yönünde beklenti oldu.

İKRAMİYEDEN KİMLER YARARLANACAK?

Bayram ikramiyelerini, "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri"yararlanıyor.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR

TES modeli ile çalışan kesimin emeklilik döneminde de ikinci bir gelir elde etmesi amaçlanıyor. Sistem çalışan, işveren ve devlet katkısına dayalı fon temelli bir tasarruf yapısı olarak planlanıyor.

Çalışanın maaşından yapılacak kesinti ile oluşturulacak fonlara işveren de eşit katkı verecek. Devlet katkısının ise mevcut bireysel emeklilik sistemine göre daha yüksek olması planlamalar arasında.

TES'İN BU YIL DEVREYE GİRMESİ BEKLENİYOR

TES'in 2026 yılı içerisinde yürürlüğe alınması hedeflenenler arasında. Teknik altyapı ve yasal düzenleme sürecinin tamamlanmasının ardından sistemin uygulamaya geçirilmesi bekleniyor.

TES VE BES ENTEGRE YAPIYA GELEBİLİR

Yeni sistemin devreye alınmasıyla mevcut otomatik bireysel emeklilik uygulamasının TES ile entegre edilmesi hedefleniyor. Böylece maaşlardan çift kesinti yapılmaması sağlanmış olacak.

EMEKLİLİKTE ÇOK KATMANLI GELİR YAPISI

Yeni düzenlemelerle birlikte emeklilikte tek maaş yerine çok katmanlı gelir yapısının oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda emeklilerin SGK maaşına ek olarak tamamlayıcı gelir elde edebilmesi planlanıyor.