CHP'li İmamoğlu'nun siyasi mimarı Hüseyin Gün'ün FETÖ elebaşı Gülen'le irtibatı çıktı
15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde İstanbul- Ankara-İstanbul arasında havalimanlarında baz veren casus Hüseyin Gün'ün, FETÖ elebaşı Gülen'le irtibatı tespit edildi. İmamoğlu'nun siyasi mimarı Gün'ün, FETÖ yöneticilerinden Mustafa Özcan ile bağlantısı mevcut.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "siyasal casusluk"soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, Hüseyin Gün'ün el konulan "Macbook Air 2018" etiketli USB bellek üzerinde yapılan incelemeler sonucu elde edilen belgeler de yer aldı.
Bellekte, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili Türk ve ABD yetkilileri arasında gerçekleştirilen yazışmaların bulunduğu belirtildi. Gülen'in iade süreciyle ilgili iki ülke devlet görevlilerinin yaptığı yazışmaları,Gün'ün irtibatlı olduğu istihbarat birimlerinden temin etmiş olabileceği kaydedildi.
DARBE UÇUŞLARI
15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı, sonra Ankara Esenboğa'da ve akşam da Sabiha Gökçen Havaalanı'nda baz veren Gün'ün, FETÖ yöneticilerinden Mustafa Özcan ile de irtibatlı olduğu ortaya çıkmıştı. İddianamede, FETÖ'ye üye olma suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Sezgin Yılmaz ve Ramazan Demiryürek'in de yine Gün ile irtibatlı olduğu anlatıldı. Gün'ün yurt dışı operatörlerine kayıtlı GSM hatlarında yapılan incelemede bu şahıslarla defalarca iletişim kurduğu da saptandı.
Haber:Atakan Irmak