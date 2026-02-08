Silikon Vadisi’nin "vahşi" gecesi: Epstein Musk ve Zuckerberg aynı masada!

BULUŞMA YILLAR ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ Söz konusu yemek, ilk kez 2019 yılında Vanity Fair dergisi tarafından gündeme taşınmıştı. Dergiye göre buluşma, Kaliforniya'nın Palo Alto kentinde, LinkedIn'in kurucularından ve yatırımcı Reid Hoffman tarafından, MIT'li sinirbilimci Ed Boyden onuruna düzenlenmişti.

EPSTEİN PUTİN'E ULAŞMAK İÇİN DEFALARCA GİRİŞİMDE BULUNDU Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı 3 milyondan fazla yeni belge, Epstein'in yalnızca Batı'daki elitlerle değil, Rusya'nın en üst siyasi çevreleriyle de temas kurmaya çalıştığını ortaya koydu. Dosyalara göre Epstein, Vladimir Putin ile bir görüşme ayarlamak için yıllar boyunca çeşitli girişimlerde bulundu. Belgelerde, birçok üst düzey Rus yetkilinin Epstein ile doğrudan yazıştığı, farklı isimler aracılığıyla Putin'le temas kurulması için defalarca girişimde bulunulduğu görülüyor.

PUTİN BAĞLANTISI KURULAMADI, AMA ADI DOSYALARDA SIK GEÇTİ Epstein'in özel e-postalarında, 2010'lu yıllarda eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland üzerinden Putin'le görüşme ayarlanması için çok sayıda yazışma yapıldığı, bu temasların 2018'e kadar aralıklarla sürdüğü belirtiliyor. Dosyalar ayrıca, Epstein'in Rus milyarder Oleg Deripaska, Kremlin'e yakın isimler ve eski Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin gibi üst düzey isimlerle irtibat kurduğunu da ortaya koyuyor. Buna karşın, ABD Adalet Bakanlığı belgelerinde Epstein'in Putin'le doğrudan bir görüşme gerçekleştirdiğine dair herhangi bir kayıt bulunmuyor. Dosyalarda Putin'in adının binin üzerinde kez geçtiği, ancak bu referansların büyük bölümünün haber kupürleri ve medya özetlerinden oluştuğu ifade ediliyor.