Silikon Vadisi’nin "vahşi" gecesi: Epstein Musk ve Zuckerberg aynı masada!
Epstein davasında yeni perde aralandı. Silikon Vadisi devleriyle “vahşi” olarak nitelenen akşam yemeğine ait fotoğraflar ve Rusya lideri Vladimir Putin’e ulaşma girişimlerini ortaya koyan gizli e-postalar gün yüzüne çıktı. Üç milyonu aşkın yeni belge, küresel ölçekte kurulan karanlık temas ağını yeniden tartışmaya açtı.
Hızlı Özet Göster
- Jeffrey Epstein'e ilişkin yayımlanan yeni belgeler, hükümlünün Elon Musk ve Mark Zuckerberg gibi teknoloji liderleriyle yakın temas kurduğunu ortaya çıkardı.
- Dosyalar, Epstein'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme ayarlamak için yıllar boyunca girişimlerde bulunduğunu gösterdi.
- Epstein, 2015 tarihli bir e-postada, Elon Musk ve Mark Zuckerberg'in de aralarında bulunduğu teknoloji yöneticileriyle yediği bir akşam yemeğini "vahşiydi" olarak nitelendirdi.
- Belgelere göre Epstein, Putin'e ulaşmak için eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland gibi aracılarla temas kursa da doğrudan bir görüşme yaptığına dair kanıt bulunamadı.
- Söz konusu akşam yemeğinin, LinkedIn kurucusu Reid Hoffman tarafından Kaliforniya'nın Palo Alto kentinde düzenlendiği belirtildi.
ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmaktan hüküm giyen Jeffrey Epstein'e ilişkin yeni fotoğraflar ve e-postalar kamuoyuna yansıdı. Belgeler, Epstein'in teknoloji dünyasının en güçlü isimleriyle yakın temas kurduğunu ortaya koyarken, bu ilişkilerin kapsamı ve niteliği yeniden tartışma konusu oldu.
TEKNOLOJİ ELİTLERİYLE "VAHŞİ" AKŞAM YEMEĞİ
Dosyalarda, Epstein'in 2015 yılında Elon Musk ve Mark Zuckerberg'in de katıldığı bir akşam yemeğinden övgüyle söz ettiği görülüyor. Belgelerde yer alan bir fotoğrafta, Musk ve Zuckerberg'in loş bir ortamda uzun bir masada oturduğu dikkat çekiyor.
20 Ağustos 2015 tarihli bir e-postada Epstein, milyarder iş insanı Tom Pritzker'a New York'a gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullanıyor:
"Henüz emin değilim. Zuckerberg, Musk, Thiel, Hoffman'la akşam yemeği yedim. Vahşiydi."
E-POSTALAR, YAZIM HATALARI VE 'ÖZÜR' NOTU
Belgelerde yer alan bir diğer e-postada ise Epstein'in 2 Ağustos 2015'te ünlü doktor Peter Attia'ya, aynı isimlerle yapılacak bir başka akşam yemeğinden söz ettiği görülüyor. Mesajdaki çok sayıda yazım hatası dikkat çekerken, Epstein'in bir sonraki e-postada hatalar için özür dilemesi de dosyalara yansıdı.
BULUŞMA YILLAR ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ
Söz konusu yemek, ilk kez 2019 yılında Vanity Fair dergisi tarafından gündeme taşınmıştı. Dergiye göre buluşma, Kaliforniya'nın Palo Alto kentinde, LinkedIn'in kurucularından ve yatırımcı Reid Hoffman tarafından, MIT'li sinirbilimci Ed Boyden onuruna düzenlenmişti.
EPSTEİN PUTİN'E ULAŞMAK İÇİN DEFALARCA GİRİŞİMDE BULUNDU
Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı 3 milyondan fazla yeni belge, Epstein'in yalnızca Batı'daki elitlerle değil, Rusya'nın en üst siyasi çevreleriyle de temas kurmaya çalıştığını ortaya koydu. Dosyalara göre Epstein, Vladimir Putin ile bir görüşme ayarlamak için yıllar boyunca çeşitli girişimlerde bulundu.
Belgelerde, birçok üst düzey Rus yetkilinin Epstein ile doğrudan yazıştığı, farklı isimler aracılığıyla Putin'le temas kurulması için defalarca girişimde bulunulduğu görülüyor.
PUTİN BAĞLANTISI KURULAMADI, AMA ADI DOSYALARDA SIK GEÇTİ
Epstein'in özel e-postalarında, 2010'lu yıllarda eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland üzerinden Putin'le görüşme ayarlanması için çok sayıda yazışma yapıldığı, bu temasların 2018'e kadar aralıklarla sürdüğü belirtiliyor. Dosyalar ayrıca, Epstein'in Rus milyarder Oleg Deripaska, Kremlin'e yakın isimler ve eski Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin gibi üst düzey isimlerle irtibat kurduğunu da ortaya koyuyor.
Buna karşın, ABD Adalet Bakanlığı belgelerinde Epstein'in Putin'le doğrudan bir görüşme gerçekleştirdiğine dair herhangi bir kayıt bulunmuyor. Dosyalarda Putin'in adının binin üzerinde kez geçtiği, ancak bu referansların büyük bölümünün haber kupürleri ve medya özetlerinden oluştuğu ifade ediliyor.
EPSTEİN DAVASININ KARANLIK MİRASI
En küçüğü 14 yaşında olmak üzere çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan dava dosyalarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield ve Alan Dershowitz gibi çok sayıda ünlü ismin adı geçmişti. Ancak Federal Bureau of Investigation, Adalet Bakanlığı ile yürütülen inceleme sonucunda "müşteri listesi" tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını açıklamıştı.
FBI, kamuoyunda sıkça dile getirilen "örtbas" iddialarına rağmen, Epstein'in hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını duyurmuştu. Ancak yeni belgeler, Epstein'in kurduğu temas ağının derinliğine ilişkin soruları yeniden gündeme taşıdı.