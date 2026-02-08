Son dakika: Tavuk eti ihracatında durdurma kararı
Ramazan ayı öncesinde tavuk fiyatlarının üretici ve satıcılar tarafından yaklaşık yüzde 15 artırılması üzerine Ticaret Bakanlığı, tavuk ihracatının yarından itibaren durdurulacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, söz konusu kararın iç piyasada arzın artırılması ve fiyat artışlarının sınırlandırılması amacıyla alındığı belirtildi. Açıklamada, piyasadaki gelişmelerin yakından izleneceği ve gerektiğinde ilave tedbirlerin de gündeme gelebileceği kaydedildi.
