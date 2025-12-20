SON DAKİKA
Galatasaray sol kanat transferi için rotayı Portekiz'e çevirdi

Cimbom'un, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği 21 yaşındaki Andreas Schjelderup'un durumunu yakından takip ettiği ve devre arasında teklif yapabileceği öğrenildi

Galatasaray sol kanat transferi için rotayı Portekiz'e çevirdi

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'daki transfer çalışmaları da hız kazandı. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi sonrası devre arasında bir sol kanat takviyesi yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılı takımın bu bölge için rotasını Portekiz'e çevirdiği öğrenildi. Cimbom'un, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gelecek planları arasında yer almayan Andreas Schjelderup'u gündemine aldığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK
21 yaşındaki Norveçli sol kanat oyuncusunun durumunu yakından takip eden yönetimin devre arasında Benfica ile temaslara başlayıp resmi teklifini iletmesi bekleniyor. Bu sezon Portekiz ekibiyle 21 maçta 967 dakika sahada kalan genç yıldız söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Güncel verilere göre 14 milyon euro değer biçilen Norveçli futbolcunun Benfica ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

Norveç Milli Takımı ile 8 maça çıkan genç futbolcu henüz ülkesi adına skor katkısında bulunamadı. Yıldız futbolcu yüksek top tekniğinin yanı sıra çalım yeteneği ve etkili şutlarıyla ön plana çıkıyor.

