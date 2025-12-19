PODCAST CANLI YAYIN
Trabzonspor’da transfer alarmı

Trabzonspor sakatlar ve Afrika Kupası nedeniyle gözünü transfere çevirdi. Tekke ve yönetim kadroda istenen derinliği sağlamak için yoğun bir transfer dönemi geçirmeyi planlıyor.

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında Alanyaspor'a karşı aldığı mağlubiyet sonrası kadro derinliği ve yedek oyuncuların beklenen performansı bir türlü sergileyememesi dikkat çekti. Teknik direktör Fatih Tekke'nin de hem maç önü hem de yaptığı açıklamalarda kadro sıkıntısına vurgu yapması gözlerin iyice transfer çalışmalarına çevrildiğinin de göstergesi oldu. "Aramıza katılan oyuncular olacak, gitmek isteyen olacak ve yabancı sayısından dolayı göndermek zorunda olduğumuz isimler olacak" diyerek transfer döneminin oldukça hareketli geçeceğinin sinyallerini de veren Tekke'nin sol stoper, sol kanat, bek ve forvet talep ettiği öğrenildi.

Haber: Yunus Emre Sel

