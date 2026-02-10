Netanyahu tutuklama kararına rağmen Avrupa hava sahasında uçtu

Hızlı Özet Göster UCM'nin tutuklama kararına rağmen İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağı, ABD'ye giderken Roma Statüsü'ne taraf olan Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.

Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere 28 Aralık 2025'te Florida'ya gitti.

UCM, 21 Kasım'da Gazze Şeridi'nde savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Netanyahu, Eylül 2025'te BM Genel Kurulu için New York'a giderken Yunanistan ve İtalya hava sahalarını kullanmış, Fransa hava sahasına girmemişti.

ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere ABD'ye giden Netanyahu'nun bulunduğu uçak, 28 Aralık 2025'te Florida ziyareti için ABD'ye giderken Akdeniz ve Avrupa üzerinde çizdiğine yakın bir rotadan ABD'ye doğru yol aldı.

Netanyahu'nun uçağı yakalama kararına rağmen Fransa, İtalya ve Yunan hava sahasını kullandı. (Görseller AA'dan alınmıştır) Netanyahu'nun uçağı, bir önceki ziyaret ABD ziyaretinde olduğu gibi UCM'nin İsrail Başbakanı hakkındaki tutuklama kararına rağmen, Roma Statüsü'ne taraf olan Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.