Deprem bölgesinde yine algı operasyonu: Çöp konteyneriyle övünen Özgür Özel'in "yaptık" dediği projeler ortada yok

Özel'in videoda "icraat" diyerek övündüğü projelerin çoğunun 3 yıl geçmesine rağmen daha tamamlanmadığı pek çoğunun daha proje ve temel aşasında olduğu ortaya çıktı.

ULU CAMİ'Yİ GÖRMEZDEN GELDİ

Özel'in videoda özellikle Hatay Ulu Camii'ne hiç yer vermemesi dikkat çekti. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmesi gereken camide taş üstüne taş konulmadığı belirtilirken, Özel'in bitmiş gibi lanse ettiği birçok projede ise yerinde yeller estiği görüldü.

Bitmiş gibi gösterilen ancak sahada karşılığı olmayan projeler arasında;

Hatay Gastronomi Merkezi,

Adıyaman Mimar Sinan Kültür Merkezi,

Malatya Ferdi Zeyrek Camii,

Malatya Cemevi,

Malatya Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi,

Malatya Kültür ve Taziye Evi,

Malatya Çok Amaçlı Sosyal Tesis yer aldı.