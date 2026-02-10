Deprem bölgesinde yine algı operasyonu: Çöp konteyneriyle övünen Özgür Özel'in "yaptık" dediği projeler ortada yok
Deprem bölgesinde devlet asrın ihyasını yaparken çöp tenekesiyle övünen CHP Lideri Özgür Özel, tepki görünce bu kez olmayan projelere sarıldı. Özel’in grup toplantısında “yaptık” diyerek övündüğü çalışmaların büyük bölümünün ya tamamlanmadığı ya da sadece proje aşamasında olduğu ortaya çıktı.
Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen deprem bölgesinde elle tutulur bir icraat ortaya koyamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sözde projelerle algı operasyonuna girişti.
Özel'in "yaptık" diyerek övündüğü çalışmaların büyük bölümünün ya tamamlanmadığı ya da sadece proje aşamasında olduğu ortaya çıktı.
DEVLET İHYA YAPARKEN ÖZEL ÇÖP KONTEYNERİYLE ÖVÜNDÜ
Devlet asrın felaketinden sonra bölgeye 455 bin konut dikerken, CHP Lideri Özel geçtiğimiz hafta Malatya'da "50 çöp konteyneri, cami temizleme aracı, kilit taşı" sayarak övündü.
"YAPTIK" DEDİĞİ BİNALAR SADECE VİDEODA VAR
Gelen tepkiler üzerine Özel, hemen çark etti. Grup toplantısında apar topar bir video izletip "İşte yaptıklarımız"dedi ama o binalar sadece ekranda vardı.
Özel'in videoda "icraat" diyerek övündüğü projelerin çoğunun 3 yıl geçmesine rağmen daha tamamlanmadığı pek çoğunun daha proje ve temel aşasında olduğu ortaya çıktı.
ULU CAMİ'Yİ GÖRMEZDEN GELDİ
Özel'in videoda özellikle Hatay Ulu Camii'ne hiç yer vermemesi dikkat çekti. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmesi gereken camide taş üstüne taş konulmadığı belirtilirken, Özel'in bitmiş gibi lanse ettiği birçok projede ise yerinde yeller estiği görüldü.
Bitmiş gibi gösterilen ancak sahada karşılığı olmayan projeler arasında;
Hatay Gastronomi Merkezi,
Adıyaman Mimar Sinan Kültür Merkezi,
Malatya Ferdi Zeyrek Camii,
Malatya Cemevi,
Malatya Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi,
Malatya Kültür ve Taziye Evi,
Malatya Çok Amaçlı Sosyal Tesis yer aldı.