Yunan tribünlerinden skandal pankart: Türk polisini ve Beşiktaş'ı hedef aldılar | Gereken cevap parkede verildi
Panionios deplasmanında tribünlerin açtığı ve Türk Polisi ile Beşiktaş'ı hedef alan hakaret içerikli pankart büyük tepki topladı. Bu provokasyona rağmen disiplininden kopmayan Beşiktaş, rakibini 114-74 gibi ezici bir skorla mağlup ederek en anlamlı cevabı sahada verdi. Yaşanan skandal sonrası Siyah-beyazlı kulüp, sorumluların cezalandırılması için EuroLeague yönetimi nezdinde hukuki ve idari girişimleri başlattığını duyurdu.
- Beşiktaş GAIN, EuroCup B Grubu son hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panionios'u deplasmanda 114-74 mağlup etti.
- Makis Liougas Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Yunan taraftarlar, Beşiktaş ve Türk polisine yönelik hakaret içeren pankart açtı.
- Beşiktaş JK, kulübü ve Türk Polis Teşkilatı'nı hedef alan bu eylemi sert bir dille kınadığını açıkladı.
- Siyah-beyazlı kulüp, sorumluların cezalandırılması için EuroLeague yönetimi nezdinde hukuki ve idari girişimleri başlattığını duyurdu.
Beşiktaş GAIN, EuroCup B Grubu'nun 18 ve son haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panionios'u 114-74 gibi tarihi bir skorla sahadan sildi. Ancak maç, skor kadar Yunan tribünlerinin ahlaksız provokasyonuyla da gündeme geldi.
Makis Liougas Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Yunan taraftarlar, sporla, centilmenlikle ve insanlıkla bağdaşmayan bir pankart açtı.
Pankartta Beşiktaş'a küfür, Türk polisine ise hadsiz ve alçakça ifadeler yer aldı.
Açılan skandal pankartta "P*ç takım, faş*st taraftarlar, Beşiktaş-Polis ens**ti" yazıyordu.
Provokasyonun dozunu artıran pankartta, Beşiktaş ve Türk güvenlik güçlerini hedef alan çirkin ve aşağılık söylemler kameralara yansıdı. Skandal görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve sert tepkiler geldi.
SAHADA TOKAT GİBİ CEVAP
Tribünlerdeki rezilliğe Beşiktaş, lafla değil oyunla cevap verdi. Baştan sona üstün oynayan siyah-beyazlılar rakibine nefes aldırmadı ve 40 sayı fark attı.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA: HUKUKİ VE İDARİ GİRİŞİMLERİ BAŞLATTIK
Skandal pankart sonrası Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaşanan olayı kınadı. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımımızın BKT EuroCup'ta Yunanistan temsilcisi Panionios Athens ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada; kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı'nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif pankartı en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyoruz.
Bu çirkin saldırı yalnızca Beşiktaş'a değil, Türk milletinin onuruna, tarihine ve kutsallarına yönelmiş açık bir nefret eylemidir. Hiçbir spor organizasyonu, hiçbir platform; düşmanlığı, ırkçılığı ve milli değerlerimize yönelik hakareti meşrulaştıramaz.
Sporun birleştirici ruhunu kirleten bu ahlaksız ve hadsiz tavrı asla kabul etmiyoruz. Beşiktaş JK olarak; bu provokasyonun sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması ve benzer rezaletlerin tekrar yaşanmaması adına EuroLeague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz.