Son dakika! Başkan Erdoğan yarın DEM parti heyetini kabul edecek
Son dakika haberi... DEM Parti Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar yarın (11 Şubat Çarşamba) saat 14:00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul edecek.Başkan Erdoğan DEM Heyetini kabul edecek
Kabul 11 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Görüşmede, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmelerin ele alınması bekleniyor.