Kabine'de değişim Resmi Gazete'de: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu

Buna göre; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine ise Erzurum Valisi Mustafa Mustafa Çiftçi getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunduğu süre boyunca; terör, organize suçlar, mali suçlar ve kamuoyunu ilgilendiren soruşturmalara ilişkin adli süreçler başsavcılık makamı tarafından yürütüldü.

Yargı kariyeri kapsamında Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Gürlek, burada başkanlık görevini de yürüttü. Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gürlek, Türkiye'nin en büyük adliyesinde başsavcı olarak görev yaptı.

Hukuk fakültesinden mezun olan Akın Gürlek, meslek hayatına hâkim olarak başladı. Türkiye'nin farklı illerinde ceza mahkemelerinde görev yapan Gürlek, ilerleyen süreçte Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevinde bulundu.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde doğan Mustafa Çiftçi, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında kaymakam adayı olarak mülki idare mesleğine başlayan Çiftçi, Milli Güvenlik Akademisi mezunudur. Kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapan Çiftçi; iktisat, ilahiyat, adalet ve uluslararası ilişkiler alanlarında da eğitim aldı. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Meslek hayatı boyunca Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulunan Çiftçi; İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde daire başkanlığı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel kalem müdürlüğü ve başmüşavirlik görevlerinde de bulundu.

Mustafa Çiftçi, daha önce Çorum Valiliği görevini yürüttü. 18 Ağustos 2023 tarihinde Erzurum Valisi olarak atanan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Mustafa Çiftçi, yeni görevinde Türkiye'nin iç güvenlik, kamu düzeni ve yerel yönetim politikalarından sorumlu olacak.