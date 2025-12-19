PODCAST CANLI YAYIN
Sol bek için Piton hamlesi

Brezilya basını, Vasco'nun Lucas Piton'un olası satışına karşı çıkmayacağı ancak kulübün bu transfer için 7.5 milyon euronun altındaki hiçbir teklifi kabul etmeyeceği belirtildi.

Giriş Tarihi :19 Aralık 2025
Ara transfer döneminde birçok takviye yapması beklenen Beşiktaş'ta hedeflenen bölgelerden birisi de sol bek. Brezilya basını önceki gün yaptığı haberde siyah-beyazlıların Vasco de Gama formasını giyen Lucas Piton'la yakından ilgilendiği belirtilmişti. RTI Esporte'nin dün geçtiği haberde Beşiktaş'ın henüz resmi teklif sunmadığı ifade edildi. Daha önce Girona ve Porto'nun da gündemine gelen Brezilyalı yıldızın asıl hedefinin ise İtalya'ya gitmek olduğu aktarıldı. Ayrıca Vasco'nun Lucas Piton'un olası satışına karşı çıkmayacağı, Brezilya ekibinin bu transfer için 7.5 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği belirtildi.

