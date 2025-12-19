PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray’dan Andre hamlesi

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’da ilk hedef orta saha olarak belirlendi.Cimbom’un Wolverhampton’da oynayan Brezilyalı Andre ile ilgilendiği öne sürüldü.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2025
Galatasaray ara transfer için kolları sıvadı. Devre arasında orta sahasını güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Andre'yi gündemine aldığı öne sürüldü. İngiltere Premier Ligi'nde 2 puanla sonuncu sırada olan ve ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Wolverhampton'ın tüm futbolcular için gelecek teklifleri kabul etmeye hazır olduğu gelen bilgiler arasında. Bu durumu fırsat bilen Galatasaraylı yöneticilerin 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenilirken her an gelişmeler yaşanabileceği ortaya çıktı.

