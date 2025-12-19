Galatasaray’dan Andre hamlesi

Galatasaray ara transfer için kolları sıvadı. Devre arasında orta sahasını güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Andre'yi gündemine aldığı öne sürüldü. İngiltere Premier Ligi'nde 2 puanla sonuncu sırada olan ve ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Wolverhampton'ın tüm futbolcular için gelecek teklifleri kabul etmeye hazır olduğu gelen bilgiler arasında. Bu durumu fırsat bilen Galatasaraylı yöneticilerin 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenilirken her an gelişmeler yaşanabileceği ortaya çıktı.