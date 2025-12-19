PODCAST CANLI YAYIN
En Nesyri için körfez çıkarması

28 yaşındaki Faslı golcünün transferi için Suudi Arabistan’a giden Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, daha sonra ise Katar’da görüşmeler yapacak.

19 Aralık 2025
Fenerbahçe Youssef En Nesyri'yi elden çıkarmak için yoğun uğraş veriyor. Sarı-Lacivertliler'in Sportif Direktörü Devin Özek'in En Nesyri'nin transferi için Suudi Arabistan'a gittiği ve burada görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı. Özek'in daha sonra da Katar'a geçerek En Nesyri için transfer görüşmelerinde bulunması bekleniyor. Körfez ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği En Nesyri ile ilgili devre arasında yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Faslı golcünün satışından gelen parayla 9 numara transferini gerçekleştirmek istiyor. Bu sezon Fenerbahçe'de 25 maça çıkan 28 yaşındaki golcü, 8 kez fileleri havalandırırken takımına 1 asistlik katkıda bulundu. En-Nesyri'nin, Fenerbahçe ile olan mevcut kontratı 2028'de sona erecek. Fenerbahçe forması altında toplamda 77 maçta süre bulan En-Nesyri, 38 gol attı ve 8 asist yaptı. Toplamda 46 gole katkı verdi.

