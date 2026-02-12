Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Hepinizi en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. AK Parti teşkilatının fedakar mensuplarına tebriklerimi iletiyorum. AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ülkemize, demokrasimize hayırlar getirmesini diliyorum.

"BUGÜN SİYASETİN MERKEZİ CUMHUR İTTİFAKI'DIR"

AK Parti olarak kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Muhalefetin şiddet hakaret dozu giderek artan propagandasına rağmen partimiz Cumhur İttifakımız çekim merkezi olmayı sürdürüyor. AK Parti bugün Türkiye'nin hem en büyük siyasi partisi ve en kurumsal siyasi hareketidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır. AK Parti güçlü, Cumhur İttifakı ayaktaysa Türkiye'nin aydınlık yarınları teminat altındadır.

Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Mevcut düzen yerinden sarsılıyor. Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Son 10 yıldaki hadiseleri şöyle bir gözden geçirin. Nelerle mücadele ettiğimizi şöyle bir hatırlayın. Nice krizi bizi başarıyla yönettik.

Türkiye gündem belirleyen ülke olarak adından söz ettiriyor. Şanlı tarihimize yakışır şekilde uluslararası alanda güçlü bir varlık gösteriyoruz. Henüz yeni başladık, gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız.

AK Parti olarak biz kadro hareketiyiz, dava hareketiyiz. Kutlu bir mücadelenin neferleriyiz. Hiçbir görev diğerinden önemli veya önemsiz değildir. Mesele milletin bize emaneti olan makamların hakkını verebilmektir. Mesele tevazuyu elden bırakmadan niyeti ve istikameti bozmadan son ana kadar millete hizmetkar olabilmektir. Bizim siyaset geleneğimizde hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz.

