"İndirim" dediler bindirim yapacaklar! CHP'li İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam hazırlığı | En düşük akbil ne kadar olacak?
CHP'li İBB'nin elinde iflasın eşiğine gelen toplum taşıma ve yürütülemeyen ulaşım sistemleri İstanbulluyu bezdirdi. Gün aşırı kaza ve arızalarla kelle koltukta seyahat eden İstanbulluların sırtına bir de zam bindirilmeye çalışılıyor. Buna göre; Otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılması istendi. "Ulaşımı ucuzlatacağız" vaadi fos çıkan CHP en düşük akbil ücretinin 42 lira yapmaya hazırlanıyor. "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 3 bin 298 liraya çıkarılması isteniyor.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi komisyonları, otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasını öngören teklifi hazırladı.
- Elektronik tam bilet 35 liradan 42 liraya, Mavi Kart aylık abonman ücreti 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarılması istendi.
- Taksimetre açılış ücreti 54,50 liradan 65,40 liraya, kilometre başına mesafe ücreti 36,30 liradan 43,56 liraya yükseltilmesi talep edildi.
- Minibüslerde kısa mesafe ücreti 32,50 liradan 39 liraya, öğrenci ücreti 21 liradan 25 liraya çıkarılması önerildi.
- Yeni tarifenin 16 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
İstanbul'da toplu ulaşım sistemi, kaza, arıza ve aksayan seferlerle iflasın eşiğine gelirken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yürütemediği sistemi zamla ayakta tutmaya çalışıyor.
CHP yönetiminin"ulaşımı ucuzlatacağız" vaadi yalan çıktı.
YÜZDE 20 ZAM HAZIRLIĞI
İBB komisyonlarınca hazırlanan teklifte, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılması istendi.
Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, İBB Meclisi toplantısında komisyonlara sevk edilen kentteki toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine zam öngören tekliflerle ilgili çalışmalarını tamamladı.
Komisyonlar tarafından hazırlanan ve bugünkü İBB Meclisi toplantısındaki gündemde yer alan teklifte, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılması talep edildi.
"MAVİ KART" AYLIK ABONMAN ÜCRETİNİN 3 BİN 298 LİRAYA ÇIKARILMASI İSTENDİ
Bu kapsamda, elektronik tam biletin 35 liradan yüzde 20 zamla 42 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarılması istendi.
Taksimetre açılış ücretinin 54,50 liradan 65,40 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 36,30 liradan 43,56 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 453,71 liradan 544,45 liraya, kısa mesafe ücretinin 175 liradan 210 liraya yükseltilmesi talep edildi.
Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 32,50 liradan 39 liraya, 4 ila 7 kilometre arasında 34 liradan 41 liraya, 7 ila 11 kilometre arasında 35 liradan 42 liraya, 11 ila 15 kilometre arasında 36 liradan 43 liraya, 15 ila 20 kilometre arasında 39 liradan 47 liraya, öğrenci ücretinin ise 21 liradan 25 liraya çıkarılması istendi.
Okul servis ücretlerinde 0 ila 1 kilometre arası mesafe ücretinin 3 bin 376 liradan 4 bin 51 liraya yükseltilmesi talebi söz konusu gündem maddesinde yer alırken, yeni tarifenin 16 Şubat'tan itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Öte yandan, İBB'nin düğün ve davet salonlarındaki iftar menüsü fiyatının 550 liradan yüzde 27,27 zamla 700 liraya çıkarılması istendi.