Cimbom ATV'den yayınlanan maçta Başakşehir’i tek golle yıktı

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nda Rams Park’ta ağırladığı rakibine şans tanımadı. Sarı-Kırmızılılar 22’de Ahmed Kutucu’nun golüyle galip gelerek kupada da iddiasını ortaya koydu.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2025
Cimbom kupada emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda mücadele eden Sarı-Kırmızılılar ilk maçında konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 yendi. 8'de Kazımcan'ın pasında Sallai'nin uzaktan yaptığı vuruşta Muhammed topu kornere yolladı. 22'de Sane'nin pasında ceza sahasına giren Ahmed G.Saray'ı 1-0 öne geçirdi.

İKİNCİ YARI GOL SESİ YOK
MAÇIN 29.dakikasında Shomurodov'un yaptığı vuruş çerçeveyi bulmadı. 49'da Galatasaray'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Sallai'nin ceza sahasına yaptığı ortada Hamza topu kafayla uzaklaştırdı. 50'de Icardi'nin şutunda savunma tehlikeyi önledi. 64'te Günay Arda'nın kendi kalesine gönderdiği topu son anda kurtardı. Galatasaray zorlu karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak kupaya iyi bir başlangıç yapmış oldu.

