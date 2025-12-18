Manchester United’ın Uruguaylı yıldızı Galatasaray’a teklif edildi

OCAK ayı transfer döneminde Manchester United ile yolları ayırması beklenen Manuel Ugarte'nin Galatasaray'a teklif edildiği iddia edildi. 24 yaşındaki Uruguaylı orta sahanın transferi ile ilgili son kararı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk verecek.

NICE TAKİPTE

Fransız medyasındaki haberlere göre; Manchester United, yıldız oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle şimdiden orta saha arayışlarına başladı. Haberde, Ugarte için Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in devreye girdiği ve oyuncuyu kiralamak için görüşmelere başlayacağı belirtildi. 2024 yılında Fransız devi PSG'den Manchester United'a 50 milyon Euro'ya transfer olan genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

30 MİLYON EURO

Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Ugarte, Manchester United'ta 56 karşılaşmada 2 gol atarken 6 da asist yaptı. Bu sezon ise 11 maçta gol ya da asist üretemedi. 33 kez Uruguay Milli Takım formasını giyen Ugarte, 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.