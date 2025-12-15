PODCAST CANLI YAYIN
Sarı-Lacivertliler’de Ocak ayında bir ayrılık yaşanabilir

Sarı-Lacivertli futbolcu Fred için ülkesi Brezilya’dan 3-4 kulübün transfer teklifi hazırlığında olduğu öğrenildi... İyi teklif gelirse Sambacı yıldız ile ocakta yolların ayrılacağı öne sürüldü

15 Aralık 2025
Fenerbahçe'de sezon başından bu yana performansı tartışma konusu olan Fred hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli ekibin 32 yaşındaki Brezilyalı orta sahası için ülkesinden 3-4 kulübün transfer teklifi yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre, yönetim Fred için cazip bir teklif gelmesi halinde ocak ayında oyuncuyla yolları ayırmaya sıcak bakıyor. Bu kararın arkasındaki en önemli nedenin ise deneyimli futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe cephesinin, sözleşmesi bitecek olan Sambacı orta saha oyuncusundan bonservis geliri elde ederek ayrılık seçeneğini değerlendirmek istediği öne sürüldü.


YARIŞTA HATA İSTEMİYOR

Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de evinde Konyaspor ile oynayacak. Sarı-Lacivertliler, 15 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlikle 33 puan topladı. Kanarya zirveden uzaklaşmak istemiyor.

