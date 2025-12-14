Trabzonspor-Beşiktaş dev randevusu bu akşam saat 20.00’da

Trendyol Süper Lig'de haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından birinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak dev mücadele öncesinde her iki ekipte kazanmak için sahaya çıkacak. Ligde başarılı bir grafik çizen Trabzonspor, zirve yarışındaki avantajını korumak isterken; Beşiktaş ise zorlu Trabzon deplasmanından 3 puanla dönerek üst sıralara tutunmayı hedefliyor. İki köklü kulüp, bu karşılaşmayla birlikte tarihlerinde 142. kez rakip olacak. Geride kalan 141 maçta Trabzonspor 48, Beşiktaş ise 57 galibiyet elde etti. Rekabetteki bu tablo, karşılaşmanın ne denli çekişmeli geçeceğinin de göstergesi olarak yorumlanıyor... Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele, futbolseverler tarafından beIN Sports 1 kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Mücalede saat 20.00'de başlayacak. Kritik karşılaşmada düdük hakem Ali Şansalan'da olacak. Papara Park'taki randevu, rekabetin seyrini yakından etkileyecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN