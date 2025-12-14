SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kulübün borcu için açıklamalar yaptı

Bordo-Mavili kulübün Başkanı Ertuğrul Doğan, 80. Olağan Genel Kurul’da kulübün ekonomik geleceğine dair net mesajlar verdi. Borçların indirildiğini belirten Doğan, sürdürülebilir bir yapı için "Yıllık 50 milyon Dolar sabit gelir hedefliyoruz" diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2025
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kulübün borcu için açıklamalar yaptı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'un 80. Olağan Genel Kurul Toplantısı, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurula katılan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün mali yapısı ve gelecek vizyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Trabzonspor'un ekonomik sürdürülebilirliğine dikkat çeken Doğan, borçların yönetilebilir hale getirilmesi için yürütülen çalışmalarda sona yaklaştıklarını belirtti.

HEDEFİMİZ KALICI BİRYAPI!..
Temel hedeflerinin kulüp ekonomisini geçici çözümlerle değil, kalıcı ve güçlü bir yapıyla ayağa kaldırmak olduğunu vurgulayan Doğan, özellikle sabit gelir projelerinin önemine dikkat çekti. Sürdürülebilir bir ekonomik yapı için somut projeler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Doğan, hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu. Doğan, "Sürdürülebilir bir ekonomi için sabit gelir getirecek projeleri hayata geçirmeliyiz. Bu projelerle yıllık 50 milyon Dolar sabit gelir hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları, genel kurul üyeleri tarafından da dikkatle takip edildi.

SAVİC GERİ DÖNÜYOR

Bordo-mavili takımın tecrübeli stoperlerinden Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle son 5 karşılaşmada forma giyememişti. Uzun süredir tedavisi devam eden Savic, Beşiktaş maçı öncesi yapılan son antrenmanda kendisini denedi. Savic'in Beşiktaş maçında ilk 11'de sahaya çıkması beklenmezken, 21 kişilik maç kadrosunda yer alacağı gelen bilgiler arasında.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP’den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda
Memur ve emekliye Ocak zammı! En düşük emekli aylığı 27.944 TL oluyor
CHP’li Beşiktaş’ta rüşvet itirafı! Eski başkan Akpolat’a otoparkta 500 bin dolar verildi
CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı köpeği için makam aracı tahsis etti!
Takvim yazdı Bakan Fidan doğruladı: SDG, İsrail’den cesaret alıyor
Güllü’nün ölümünde kan donduran itiraf: Kızı Tuğyan annesini pencereden itti
Başkan Erdoğan’dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye’nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
Bakan Fidan’dan Gazze ve Suriye mesajı: SDG İsrail’den cesaret alıyor
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiası
DEAŞ söylemi yeniden sahnede: ABD Suriye’de kalıcılığın zeminini hazırlıyor
Dört dörtlük Aslan! Antalyaspor - Galatasaray : 1-4 | MAÇ SONUCU
CHP’de aklanma çağrısına ihraç sopası: 30 eski ilçe başkanı disipline gönderildi
Ümit Özdağ’dan Bahçeli’ye trol saldırı: Fotoşoplu fotoğraf ile operasyon çekti
Başkan Erdoğan’dan futbolda bahis skandalı açıklaması: Mücadeleyi sürdüreceğiz! A kulübü B kulübü fark etmez
Sağlıkta 23 yılın özeti Meclis’te: Bakan Memişoğlu rakamları paylaştı
Icardi’ye teklif yağıyor! O ülkelerden birini seçecek
Muğla’nın su krizi için bakanlık devreye girdi, CHP’li başkan teşekkür etti
Özgür Özel İsrail ve SDG ile aynı çizgide buluştu: Kim kime katılsın çocuk mu kandırıyorsunuz
Netanyahu’nun F-35 sabotajı! Türkiye’ye satışını engellemek için gizli toplantılar yapıyor
Kadın spikerden uyuşturucu ve 3’lü ilişki iddiası: Mehmet Akif Ersoy Ne olacak izlesin dedi
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Altının gramı kanatlandı! 12 Aralık canlı altın fiyatları Altının gramı kanatlandı! 12 Aralık canlı altın fiyatları İzmir Torbalı’da aile katliamında katil oğul çıktı: Suçu ölen kardeşinin üstüne attı İzmir Torbalı'da aile katliamında katil oğul çıktı: Suçu ölen kardeşinin üstüne attı İstanbul Emniyet’inden motosikletli suç örgütlerine operasyon: 10 gözaltı İstanbul Emniyet'inden motosikletli suç örgütlerine operasyon: 10 gözaltı Gözaltındaki futbolcuların telefonlarından yasa dışı kumar siteleri çıktı: Maçı alır mıyız? kupon yapıyorum Gözaltındaki futbolcuların telefonlarından yasa dışı kumar siteleri çıktı: Maçı alır mıyız? kupon yapıyorum Fenerbahçe’ye Afrika Kupası şoku! Fenerbahçe'ye Afrika Kupası şoku! İrfan Can Eğribayat’a teklif var! İrfan Can Eğribayat'a teklif var!