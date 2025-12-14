Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kulübün borcu için açıklamalar yaptı

Trabzonspor'un 80. Olağan Genel Kurul Toplantısı, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurula katılan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün mali yapısı ve gelecek vizyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Trabzonspor'un ekonomik sürdürülebilirliğine dikkat çeken Doğan, borçların yönetilebilir hale getirilmesi için yürütülen çalışmalarda sona yaklaştıklarını belirtti.

HEDEFİMİZ KALICI BİRYAPI!..

Temel hedeflerinin kulüp ekonomisini geçici çözümlerle değil, kalıcı ve güçlü bir yapıyla ayağa kaldırmak olduğunu vurgulayan Doğan, özellikle sabit gelir projelerinin önemine dikkat çekti. Sürdürülebilir bir ekonomik yapı için somut projeler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Doğan, hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu. Doğan, "Sürdürülebilir bir ekonomi için sabit gelir getirecek projeleri hayata geçirmeliyiz. Bu projelerle yıllık 50 milyon Dolar sabit gelir hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları, genel kurul üyeleri tarafından da dikkatle takip edildi.

SAVİC GERİ DÖNÜYOR

Bordo-mavili takımın tecrübeli stoperlerinden Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle son 5 karşılaşmada forma giyememişti. Uzun süredir tedavisi devam eden Savic, Beşiktaş maçı öncesi yapılan son antrenmanda kendisini denedi. Savic'in Beşiktaş maçında ilk 11'de sahaya çıkması beklenmezken, 21 kişilik maç kadrosunda yer alacağı gelen bilgiler arasında.