Okan Buruk fikstürün sıkıştırılmasına tepki gösterdi

GalatasarayTeknik Direktörü Okan Buruk Antalyaspor maçından sonra bütün takımın iyi performans gösterdiğini söyledi. Buruk, "Yunus uzun süre sonra ilk 11'de oynadı ve üretkenliğini artırdı. Erken golleri bulduk. Oyun kurmada iyi işler yaptık. İlk yarının sonunda birkaç tane geçiş fırsatı verdik rakibe, orada da zaman zaman acele ettik" dedi. Icardi'nin kaptanları olduğunu söyleyen Buruk, "Geçen sene sakatlık yaşadı. Biz ona çok güveniyoruz. diye konuştu. Kupadaki Başakşehir maçının zamanlamasını da eleştiren Buruk, "Bununla ilgili başvuru yapıp tarihin değişmesini isteyeceğiz. Bu fikstürü anlayamıyorum. Perşembe ve pazar üst üste maç konulması iki takımı da mutsuz etti" diye konuştu.

VİCTOR OSİMHEN 4. KARTI GÖRDÜ

G.Saray'ın Nijeryalı starı Osimhen, Antalyaspor karşısında sarı kart gördü. Böylece bu sezon 4. kartını gören Sarı-Kırmızılı oyuncu cezalı duruma düştü. Ancak Afrika Kupası'na gideceği için zaten Kasımpaşa önünde oynamayacak olan Osimhen için bu ceza birşey ifade etmiyor.