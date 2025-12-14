SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Okan Buruk fikstürün sıkıştırılmasına tepki gösterdi

“Kupada Başakşehir ve G.Saray için anlam veremediğim bir fikstür var. 2 takım da bundan mutsuz.” “Perşembe ve pazar maç var.Fikstürü anlayamıyorum. Tarihin değişmesi için başvuru yapacağız.”

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2025
Okan Buruk fikstürün sıkıştırılmasına tepki gösterdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

GalatasarayTeknik Direktörü Okan Buruk Antalyaspor maçından sonra bütün takımın iyi performans gösterdiğini söyledi. Buruk, "Yunus uzun süre sonra ilk 11'de oynadı ve üretkenliğini artırdı. Erken golleri bulduk. Oyun kurmada iyi işler yaptık. İlk yarının sonunda birkaç tane geçiş fırsatı verdik rakibe, orada da zaman zaman acele ettik" dedi. Icardi'nin kaptanları olduğunu söyleyen Buruk, "Geçen sene sakatlık yaşadı. Biz ona çok güveniyoruz. diye konuştu. Kupadaki Başakşehir maçının zamanlamasını da eleştiren Buruk, "Bununla ilgili başvuru yapıp tarihin değişmesini isteyeceğiz. Bu fikstürü anlayamıyorum. Perşembe ve pazar üst üste maç konulması iki takımı da mutsuz etti" diye konuştu.

VİCTOR OSİMHEN 4. KARTI GÖRDÜ

G.Saray'ın Nijeryalı starı Osimhen, Antalyaspor karşısında sarı kart gördü. Böylece bu sezon 4. kartını gören Sarı-Kırmızılı oyuncu cezalı duruma düştü. Ancak Afrika Kupası'na gideceği için zaten Kasımpaşa önünde oynamayacak olan Osimhen için bu ceza birşey ifade etmiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP’den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda
Memur ve emekliye Ocak zammı! En düşük emekli aylığı 27.944 TL oluyor
CHP’li Beşiktaş’ta rüşvet itirafı! Eski başkan Akpolat’a otoparkta 500 bin dolar verildi
CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı köpeği için makam aracı tahsis etti!
Takvim yazdı Bakan Fidan doğruladı: SDG, İsrail’den cesaret alıyor
Güllü’nün ölümünde kan donduran itiraf: Kızı Tuğyan annesini pencereden itti
Başkan Erdoğan’dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye’nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
Bakan Fidan’dan Gazze ve Suriye mesajı: SDG İsrail’den cesaret alıyor
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiası
DEAŞ söylemi yeniden sahnede: ABD Suriye’de kalıcılığın zeminini hazırlıyor
Dört dörtlük Aslan! Antalyaspor - Galatasaray : 1-4 | MAÇ SONUCU
CHP’de aklanma çağrısına ihraç sopası: 30 eski ilçe başkanı disipline gönderildi
Ümit Özdağ’dan Bahçeli’ye trol saldırı: Fotoşoplu fotoğraf ile operasyon çekti
Başkan Erdoğan’dan futbolda bahis skandalı açıklaması: Mücadeleyi sürdüreceğiz! A kulübü B kulübü fark etmez
Sağlıkta 23 yılın özeti Meclis’te: Bakan Memişoğlu rakamları paylaştı
Icardi’ye teklif yağıyor! O ülkelerden birini seçecek
Muğla’nın su krizi için bakanlık devreye girdi, CHP’li başkan teşekkür etti
Özgür Özel İsrail ve SDG ile aynı çizgide buluştu: Kim kime katılsın çocuk mu kandırıyorsunuz
Netanyahu’nun F-35 sabotajı! Türkiye’ye satışını engellemek için gizli toplantılar yapıyor
Kadın spikerden uyuşturucu ve 3’lü ilişki iddiası: Mehmet Akif Ersoy Ne olacak izlesin dedi