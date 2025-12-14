Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın oyuncularını böyle motive etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor ile bugün oynayacakları derbi öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, "Bu sezon aldığımız kötü sonuçlarla taraftarlarımızı yeterince üzdük. Trabzonspor maçı bizim için bir çıkış maçı olacak. Sizlere sonuna kadar güveniyorum. Ya kazanacağız, ya kazanacağız... Trabzonspor bu sezon ortaya koyduğu futbolla herkesin takdirini kazandı. Rakibimizi yenerek büyük bir ivme yakalamalıyız" ifadelerini kullandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Beşiktaş olarak şampiyonluk yarışında olmalıyız. Son haftalarda oyunumuzu yükselttiğimizi düşünüyorum. Oyunumuz daha da gelişecek. Trabzonspor maçında daha da iyi performans göstereceğinizden eminim" diye konuştu. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın derbilerde her zaman farklı bir kimlikle sahaya çıktığını söyleyerek, "Beşiktaş olarak sahada herkes birbirine yardım edecek. Bu zor günleri hep beraber aşacağız" diye konuştu.

DAVİTASHVİLİ ISRARI

Beşiktaş'ın Saint Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili'nin transferi konusunda yeniden harekete geçeceği iddia edildi. Gürcü sol kanat oyuncusu, bu sezon Saint Etienne'de 14 maçta forma şansı buldu. Yıldız oyuncu bu mücadelelerde 6 gol attı ve 1 asist üretti. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2028'de sona erecek.