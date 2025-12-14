Arda Güler tarihe geçti! Türk futbolunun en değerli oyuncusu seçildi

İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, son dönemde takımının değişilmez isimleri arasına adını yazdırırken piyasa değerini de katladı. Güler, Transfermarkt'ın yaptığı son piyasa değeri güncellemesiyle dengeleri alt üst etti. Arda Güler'in piyasa değeri 90 milyon euro'ya yükseldi. Milli gururumuz değerini 30 milyon euro artırdı. Arda, bir diğer milli gurur Kenan Yıldız'ı geride bırakarak Türk futbol tarihinin en yüksek piyasa değerine ulaştı. 20 yaşındaki yıldızın bu yükselişi, Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN