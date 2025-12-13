Ertuğrul Doğan bazı isimlerin takımdan ayrılabileceğini söyledi: 4 oyuncuya teklif var!

Trabzon'da yönetim kurulu ile birlikte ilçe ziyaretlerinde bulunan başkan Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu. Kadro yapılanmasında Fatih Tekke'nin taleplerine göre hareket edeceklerini belirten Doğan, "Hoca ne diyorsa, şartlar uygunsa onu yapacağız. Netleştiği anda gereğini yerine getireceğiz. 4 oyuncumuza önemli teklifler var. Trabzonspor'un çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Kadroyu bozmak gibi bir niyetimiz yok ama çok önemli bir teklif gelirse değerlendiririz. Çok geniş bir oyuncu havuzumuz var, her pozisyon için en az 5 aday masada. Taraftar eskisi gibi düşünmesin; yönetim, başkan ve teknik heyet bir karar veriyorsa mutlaka B planı hazırdır" dedi.



Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bu sezon Beşiktaş'tan kiralık olarak Trabzonspor kadrosuna katılan Ernest Muçi ile ilgili ise "Sezon sonunda Fatih Tekke, 'alalım' derse alırız. Teknik kadro isterse yaparız" ifadelerini kullandı. Doğan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Visca için ise "Visca çok önemli ve değerli bir oyuncu. Sezonu kapattığı için kontratını donduracağız" dedi.



TRABZON'DA KONGRE GÜNÜ



Trabzonspor'da her yıl Aralık ayında gerçekleştirilen olağan genel kurul bugün 10. 00'da yapılacak. Seçim maddesi bulunmayan kongrede kulübün ve bağlı şirketlerin sportif, idari ve mali raporları, denetim kurulu raporu, yönetim kurulunun idari ve mali ibrası, tüzüğün 28. maddesi kapsamında gelir getirici gayrimenkul projeleri için yönetime yetki verilmesi istenecek.

