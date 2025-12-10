Muslera Arjantin’de tarih yazıyor! Estudiantes’i finale taşıdı

Geçtiğimiz sezonun sona ermesiyle 14 yıldır formasını giydiği Galatasaray'dan ayrılarak Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer olan Fernando Muslera, Arjantin Clausura'da normal sezonu 8. sırada bitiren Estudiantes'i lig finaline taşıdı. Uruguaylı eldiven, takımının deplasmanda oynadığı üç play-off maçında da kalesini gole kapattı. Son 16 turunda takımının Rosario Central'ı 1-0, çeyrek finalde Central Cordoba'yı 1-0 ve yarı finalde de Gimnasia Esgrima'yı 1-0 yendiği maçlarda rakiplerine geçit vermeyen deneyimli file bekçisi takımını lig finaline taşımayı başardı. Estudiantes, lig finalinde Racing Club ile mücadele edecek. Arjantin şampiyonunun belirleneceği mücadele 14 Aralık'ta Türkiye saati ile 04:00'da oynanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN