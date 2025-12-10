SON DAKİKA
Muslera Arjantin’de tarih yazıyor! Estudiantes'i finale taşıdı

Galatasaray efsanesi Fernando Muslera normal sezonu 8. sırada bitiren Estudiantes’i yaptığı kritik kurtarışlarla lig finaline taşıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2025
Geçtiğimiz sezonun sona ermesiyle 14 yıldır formasını giydiği Galatasaray'dan ayrılarak Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer olan Fernando Muslera, Arjantin Clausura'da normal sezonu 8. sırada bitiren Estudiantes'i lig finaline taşıdı. Uruguaylı eldiven, takımının deplasmanda oynadığı üç play-off maçında da kalesini gole kapattı. Son 16 turunda takımının Rosario Central'ı 1-0, çeyrek finalde Central Cordoba'yı 1-0 ve yarı finalde de Gimnasia Esgrima'yı 1-0 yendiği maçlarda rakiplerine geçit vermeyen deneyimli file bekçisi takımını lig finaline taşımayı başardı. Estudiantes, lig finalinde Racing Club ile mücadele edecek. Arjantin şampiyonunun belirleneceği mücadele 14 Aralık'ta Türkiye saati ile 04:00'da oynanacak.

