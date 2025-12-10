SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Maaşı ikiye katlamam lazım

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı’nın whatsapp mesajlarında, “500 TL verir misin?” Sağlam kupon var mı? 6 bin liraya iddaa oynayacağım. Asgari ücret maaşı ikiye katlamam lazım” dediği ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2025
Maaşı ikiye katlamam lazım

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gündeme bomba gibi düşen bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. Genç futbolcunun bir arkadaşlarına gönderdiği mesajlarda, "500 TL verir misin? Sağlam kupon var mı? 6 bin liraya iddia oynayacağım.

Hatay- Galatasaray karşılıklı gol kesin. 1.60 oran. 2-3 maç daha koysam 10 bin lira olur. Asgari ücret maaşı ikiye katlamam lazım" ifadelerini kullanması dikkatleri çekti. Bir whatsapp grubu üzerinden yapılan bir başka yazışmada ise Galatasaray formasını giyen Kazımcan Karataş'ın takım arkadaşını uyardığı ve "Ya şu iddiayı bırak" dediği gözlendi.

Öte yandan Metehan Baltacı'nın mahkemeye sevk yazısında, "Şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği" ifadesi yer aldı.Metehan sayısız bahis yapmış. Genç futbolcu oynadığı bahislerin çoğunu kaybetmiş.

KUPON TUTMAZSA GS'LİYİM!

Mert Hakan Yandaş'ın Ersen Dikmen'le whatsapp görüşmelerinde çarpıcı bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. Yandaş'ın Dikmen'e 2 Mayıs 2025'teki yazışmada bir maç için, "Tutmazsa iddaa insan değilim. GS'liyim" demesi dikkat çekti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asgari ücrette zam masası kuruluyor! En güçlü senaryo 28 bin lira
Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
Takas Bank
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve 2 şüpheli gözaltında!
Tehlike çanları Aslan için çalıyor! Monaco - Galatasaray: 1-0 | MAÇ SONUCU
İnternette gördüğü ilan Diva’yı şaşkına çevirdi: Tekne Bülent Ersoy’un batan teknesidir!
Türk Telekom
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten SDG Suriye’de tehdittir uyarısı: 10 Mart mutabakatına uyun!
Kurultay sonrası cadı avı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’a kesin ihraç talebi: TAKVİM’e konuştu disipline sevk edildi
Tony Blair Gazze konseyinden çıkarıldı mı? Netanyahu ile gizli görüşme iddiası
Galatasaray ve Fenerbahçe 2 yıldızın transferinde karşı karşıya!
Başkan Erdoğan’dan İsrail ve YPG’ye uyarı Şam’a destek: Suriye’den sonra sıra Filistin’de
Trump Başkan Erdoğan’a övgüler yağdırdı: Çok çetin bir adam, çok seviyorum | Avrupalı liderleri topa tuttu
Polis Emre Albayrak’ın katillerinin evinden cephanelik çıktı! Aile boyu sabıkalılar...
YPG’ye müzakere için verilen süre doluyor! Harekat seçeneği masada | Terörsüz Bölgeye Abdi-İsrail sabotajı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Fenerbahçe sözleri ve Okan Buruk’a yanıt!
Yunanistan-Hafter krizi: Türkiye ile mutabakatı bırak diktesi! Atina’nın hayalleri suya düştü
Ateşkeste ikinci aşama için tarih verildi! İsrail basınından iddia: Trump daha fazla çekilme isteyecek
Futbolda bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede
Gözleri KaraDeniz’in Havva’sı Ebru Aykaç’ın kızına bakın: Güzellik genetik!