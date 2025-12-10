Gündeme bomba gibi düşen bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. Genç futbolcunun bir arkadaşlarına gönderdiği mesajlarda, "500 TL verir misin? Sağlam kupon var mı? 6 bin liraya iddia oynayacağım.

Hatay- Galatasaray karşılıklı gol kesin. 1.60 oran. 2-3 maç daha koysam 10 bin lira olur. Asgari ücret maaşı ikiye katlamam lazım" ifadelerini kullanması dikkatleri çekti. Bir whatsapp grubu üzerinden yapılan bir başka yazışmada ise Galatasaray formasını giyen Kazımcan Karataş'ın takım arkadaşını uyardığı ve "Ya şu iddiayı bırak" dediği gözlendi.

Öte yandan Metehan Baltacı'nın mahkemeye sevk yazısında, "Şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği" ifadesi yer aldı.Metehan sayısız bahis yapmış. Genç futbolcu oynadığı bahislerin çoğunu kaybetmiş.

KUPON TUTMAZSA GS'LİYİM!

Mert Hakan Yandaş'ın Ersen Dikmen'le whatsapp görüşmelerinde çarpıcı bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. Yandaş'ın Dikmen'e 2 Mayıs 2025'teki yazışmada bir maç için, "Tutmazsa iddaa insan değilim. GS'liyim" demesi dikkat çekti.