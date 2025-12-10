Galatasaray Devlet Ligi’nin 6. haftasında Mocano’ya mağlup oldu

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenildi. 13'te son çizgiye inen Jakobs'un ceza sahası içine çevirdiği topa gelişine vuran İlkay meşin yuvarlağı üstten auta yolladı. 20'de ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Barış Alper'in vuruşu direğe çarparak auta çıktı. 21'de ceza yayı üzerinde topla buluşan Akliouche'un şutunu Uğurcan kornere çeldi.
UĞURCAN'DAN GEÇİT YOK
Monaco 49'da Sanchez'in Minamina'yo müdahalesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Zakaria'nın vuruşunu Uğurcan çıkardı. 59'da altıpasta topla buluşan Balogun meşin yuvarlağı auta gönderdi. 62'de Balogun karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta yolladı. 68'de kullanılan kornerde topu önünde bulan Balogun golü attı: 1-0. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Monaco maçı 1-0 kazandı.