SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray Devlet Ligi'nin 6. haftasında Mocano'ya mağlup oldu

Cimbom özellikle maçın ilk yarısında önemli pozisyonlar bulsa da bir türlü aradığı golü bulamadı. 2. yarıda ise etkisiz bir oyun ortaya koyan Aslan 68’de Folarin Balogun’un golüne engel olamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2025
Galatasaray Devlet Ligi’nin 6. haftasında Mocano’ya mağlup oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenildi. 13'te son çizgiye inen Jakobs'un ceza sahası içine çevirdiği topa gelişine vuran İlkay meşin yuvarlağı üstten auta yolladı. 20'de ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Barış Alper'in vuruşu direğe çarparak auta çıktı. 21'de ceza yayı üzerinde topla buluşan Akliouche'un şutunu Uğurcan kornere çeldi.

UĞURCAN'DAN GEÇİT YOK
Monaco 49'da Sanchez'in Minamina'yo müdahalesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Zakaria'nın vuruşunu Uğurcan çıkardı. 59'da altıpasta topla buluşan Balogun meşin yuvarlağı auta gönderdi. 62'de Balogun karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta yolladı. 68'de kullanılan kornerde topu önünde bulan Balogun golü attı: 1-0. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Monaco maçı 1-0 kazandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asgari ücrette zam masası kuruluyor! En güçlü senaryo 28 bin lira
Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
Takas Bank
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve 2 şüpheli gözaltında!
Tehlike çanları Aslan için çalıyor! Monaco - Galatasaray: 1-0 | MAÇ SONUCU
İnternette gördüğü ilan Diva’yı şaşkına çevirdi: Tekne Bülent Ersoy’un batan teknesidir!
Türk Telekom
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten SDG Suriye’de tehdittir uyarısı: 10 Mart mutabakatına uyun!
Kurultay sonrası cadı avı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’a kesin ihraç talebi: TAKVİM’e konuştu disipline sevk edildi
Tony Blair Gazze konseyinden çıkarıldı mı? Netanyahu ile gizli görüşme iddiası
Galatasaray ve Fenerbahçe 2 yıldızın transferinde karşı karşıya!
Başkan Erdoğan’dan İsrail ve YPG’ye uyarı Şam’a destek: Suriye’den sonra sıra Filistin’de
Trump Başkan Erdoğan’a övgüler yağdırdı: Çok çetin bir adam, çok seviyorum | Avrupalı liderleri topa tuttu
Polis Emre Albayrak’ın katillerinin evinden cephanelik çıktı! Aile boyu sabıkalılar...
YPG’ye müzakere için verilen süre doluyor! Harekat seçeneği masada | Terörsüz Bölgeye Abdi-İsrail sabotajı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Fenerbahçe sözleri ve Okan Buruk’a yanıt!
Yunanistan-Hafter krizi: Türkiye ile mutabakatı bırak diktesi! Atina’nın hayalleri suya düştü
Ateşkeste ikinci aşama için tarih verildi! İsrail basınından iddia: Trump daha fazla çekilme isteyecek
Futbolda bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede
Gözleri KaraDeniz’in Havva’sı Ebru Aykaç’ın kızına bakın: Güzellik genetik!