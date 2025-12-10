SON DAKİKA
Beşiktaş Cengiz Ünder ve Jota'nın sakatlandığını duyurdu

Siyah-Beyazlılar, Gaziantep FK maçında sakatlanan Cengiz’in sol uyluk üst iç kas grubu tendon bileşkesinde gerilme ve kanama, Jota’nın ise sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

10 Aralık 2025
Beşiktaş, Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanan Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini belirten Siyah-Beyazlılar, Portekizli futbolcu Jota Silva'nın da sol diz iç yan bağında kısmi yırtık olduğunu duyurdu. Tedavilerine başlanan 2 ismin de yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. 2 isim de ligde Trabzon ve Rize, Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek. Bu süreçte teknik direktör Sergen Yalçın'ın kanatlarda El Bilal Toure ve Milot Rashica'ya görev vermesi, forvette ise Abraham'ı oynatması bekleniyor.

