Küçük’ün hesaplarında 22 milyonluk şüpheli işlem tespit edildi

Süper Lig hakemi Zorbay Küçük'ün hesap hareketleri de MASAK radarına takıldı. Küçük'ün banka hesaplarında 74 farklı kişiden 894 işlemle toplam 14 milyon 462 bin 776 lira giriş, 204 farklı kişiye 1181 işlemle 7 milyon 914 bin 669 lira çıkış olmak üzere toplam 22 milyon 377 bin 445 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Aralık 2025
Süper Lig hakemi Zorbay Küçük'ün hesap hareketleri de MASAK radarına takıldı. Küçük'ün banka hesaplarında 74 farklı kişiden 894 işlemle toplam 14 milyon 462 bin 776 lira giriş, 204 farklı kişiye 1181 işlemle 7 milyon 914 bin 669 lira çıkış olmak üzere toplam 22 milyon 377 bin 445 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Bankacılık transfer ilişkisi içerisinde olduğu 14 kişi hakkında yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında temasta bulunduğu,bu kişilerden Ramazan Tartar isimli şahısla 2019 yılında bin 700 liralık para alışverişi yaptığı belirlendi. MASAK bu para trafiğinin "olağan dışı yoğunluk", "yüksek frekanslı giriş-çıkış" ve "bahis geçmişi bulunan kişilerle şüpheli finansal temas" gerekçeleriyle değerlendirildiği öğrenildi.

Son ortaya çıkan bilgiler Zorbay Küçük'ü bir hayli sıkıntıya sokacağa benziyor.

