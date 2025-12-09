‘İsmail Yüksek kart görür’e kupon yapılmış! Bu kuponlar kazanmış!

PODCAST CANLI YAYIN
Ersen Dikmen, Mert Hakan’dan para almaya başladığı 4 Aralık 2021’den itibaren yoğun şekilde Fenerbahçe maçlarına bahis oynamış. Özelikle “İsmail Yüksek en az 3 faul yapar” ve “Oyuncu kart görür” kuponlarının olağan dışı bir yoğunlukla oynandığı ve bu kuponların kazandığı tespit edildi.

Masak'ın çözümlediği bahis kuponlarında Ersen Dikmen'in Mert Hakan Yandaş'tan para almaya başladığı tarih olan 4 Aralık 2021'den itibaren yoğun şekilde Fenerbahçe maçlarına bahis oynadığı belirleniyor. Kuponların oynandığı saatlerle para transferinin gerçekleştiği dakikaların çarpıcı biçimde örtüştüğü kaydediliyor. Raporda özellikle "Oyuncu Özel Kombosu: İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" ve "Oyuncu kart görür: İsmail Yüksek" kuponlarının olağan dışı bir yoğunlukla oynandığı ve bu kuponların kazandığı belirtiliyor; bahis içeriklerinin bu denli hedefli olması soruşturmanın kritik başlıklarından biri haline geliyor.


TÜM GÖZLER SEVKLERDE

Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelişmeleri yakından izlediği ve söz konusu isimlerle alakalı disiplin sevklerinin önümüzdeki hafta yapılacağı öğrenildi. Özellikle Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı konusundaki aksiyonlar büyük bir merakla bekleniyor.


37 ŞÜPHELİ ADLİYEDE


Futbolda Bahis soruşturması kapsamında 27'si futbolcu toplamda 46 kişi hakkında gözaltı kararı verilen ve aralarında Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Zorbay Küçük, Metehan Baltacı ve Salih Malkoçoğlu'nun da bulunduğu 37 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adana Demirspor Başkanvekili Metin Korkmaz ve Konyasporlu futbolcu Allasane Ndao'nuN da arasında olduğu 5 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

