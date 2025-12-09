Beşiktaş iki kez geriye düştüğü maçta Gaziantep önünde 1 puanla yetindi

Kartal tekledi... Geçtiğimiz hafta Karagümrük'ü deplasmanda deviren Beşiktaş, Gaziantep FK ile Dolmabahçe'de 2-2 beraere kaldı. 2'de Orkun'un kornerinde Ndidi'nin kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 8'de Gökhan'ın ıskaladığı topa hareketlenen Bayo Gaziantep FK'yi 1-0 öne geçirdi. 21'de Ndidi'nin pasında Orkun'un yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı. 35'te Ogün'ün geri pasının ardından kaleci Zafer topu uzaklaştırmak istedi. Bu esnada Toure'nin vücuduna çarpan top ağlara gitti: 1-1. 45+1'de Cerny'nin çevirdiği topta Toure'nin yaptığı vuruşta kaleci Zafer golü önledi. 50'de Bilal Toure'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta Zafer topu kurtardı. 54'te Maxim'in ortasında kaleye doğru yönelen topu Abraham çizgiden çıkardı. 66'da Bayo Emirhan'ı geçtikten sonra Ersin'i bir kez daha avladı: 1-2. 70'de Cerny'nin ortasında Abraham kafayla skoru 2-2 yaptı. 76'da Paulista'nın kafa vuruşunu Zafer kurtardı. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 2-2 berabere sonuçlandı.



BEŞİKTAŞ'IN OFSAYT TEPKİSİ

Beşiktaş'ta büyük isyan... Siyah- Beyazlılar maçın 7. dakikasında Gaziantep FK'nin attığı golün ofsayt olduğunu savunarak karara büyük tepki gösterdi. Bu dakikada Bayo sol çaprazdan girip sol ayağıyla topu ağlara gönderdi. Gol pozisyonunda potansiyel ofsayt şüphesiyle VAR incelemesi yapıldı. İncelemenin ardından gol kararı verildi. Sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlar bu golün ofsayt olduğunu savunurken Beşiktaş bu golle ilgili bir paylaşım yaptı ve "Yorumsuz" yazdı.

RAFA SİLVA KADRODA YOK

Beşiktaş'ta durumu belirsizliğini koruyan ancak hafta içinde idmanlara başlayan Rafa Silva Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe derbisinin ardından antrenmanlara çıkmayan ve krize neden olan Portekizli futbolcu çalışmalara başlamasına rağmen maç kadrosuna dahil edilmedi.

RAKİP 10-12 DAKİKA ÇALDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçtan sonra Gaziantep FK'ye yüklenerek, "Rakip takım ikinci yarıda 10-12 dakika çaldı sürekli yere yatmaktan. Dördüncü hakeme söylüyorum oyuncular sürekli saha içinde tedavi oluyor. Savunma anlamında çok basit goller yiyoruz. Hücum anlamında bir maçta kaç pozisyona girmemiz gerekiyor. Takım iyi oynadı ama sonuç gelmeyince bunlar geçmiyor. Takımın girdiği pozisyonlar saç baş yolduracak cinstendi. Biraz şanssızlık vardı" diye konuştu.

SERGEN&YÖNETİM İSTİFA

Beşiktaşlı taraftarlar 2-2'lik Gaziantep FK maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetime büyük tepki gösterdi. Siyah-Beyazlı taraftarlar karşılaşmanın ardından tribünlerde, önce"Yönetim istifa" ardından da "Sergen Yalçın istifa" tezahüratları yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma sonrasında da futbolcuları ıslıkladı. Bu arada sosyal medyada da taraftarlar yönetim ve Sergen Yalçın'a tepkilerini sürdürerek hem yönetime hem de teknik direktör Sergen Yalçın'a istifa çağrısında bulundu.

CENGİZ&JOTA SAKATLANDI

Beşiktaş'ta maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder karşılaşmanın 22. dakikasında sakatlandı. Karşılaşmaya devam edemeyen yıldız oyuncunun yerine Rashica maça dahil oldu. Beşiktaş'ın bir başka oyuncusu Jota ise ilk devrede geçirdiği sakatlığın ardından ikinci yarıya çıkamadı.



G.ANTEP TERS GELİYOR

Beşiktaş Gaziantep FK karşısında kazanmayı unuttu. Siyah- Beyazlılar dünkü skorla birlikte Gaziantep FK'yi 4 maçtır mağlup etmeyi başaramadı. Kartal rakibi önünde son galibiyetini 2023-24'te 2-0'lık skorla almıştı.

MAÇ SONU BÜYÜK ŞOK

Beşiktaş'ın Gaziantep FK karşısında beraberliği elde etmesi futbolcularda şok etkisi yaptı. 2 kez yenik duruma düşüp 1 puanı alan oyuncular üzüntü yaşadı.

ŞEHİT POLİSLERİN AİLELERİ AĞIRLANDI

Beşiktaş Kulübü şehit polislerin ailelerini Tüpraş Stadı'nda ağırladı. 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında şehit olan polislerin aileleri kulübün davetlisi olarak Beşiktaş-Gaziantep maçını izledi.