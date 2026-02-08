Deprem konutlarına yerleşen acılı ailelerden CHP lideri Özgür Özel’e sert tepki
CHP Genel Başkanı Özel’in, deprem bölgesinde yapılan hizmetleri görmezden gelerek yaptığı açıklamalar tepki çekti. İnşa edilen konutlara yerleşen aileler, “Öyle konuşmakla bu işler olmaz. Gelip yapılan hizmeti görsünler” dedi.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesindeki açıklamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye'min Gücüne Bak' töreninde tepki gösterdi.
- Deprem bölgesinde 3 yılda 455 bin konut inşa edildi ve yeni konutlarına yerleşen depremzedeler CHP'ye tepki gösterdi.
- Hatay ve Osmaniye'de yeni konutlarına yerleşen depremzede aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü tuttuğunu belirterek CHP'lileri 'deprem turisti' olarak nitelendirdi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Osmaniye'de depremzede Solak ailesinin yeni evini ziyaret etti.
- AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Özgür Özel'in açıklamalarını eleştirerek konuyu milletin vicdanına havale ettiklerini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesine giderek bölgede yürütülen çalışmalara yönelik manipülatif açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen'Türkiye'min Gücüne Bak'adlı törende Özel'in açıklamalarına tepki göstermişti. Özel'in, 'asrın inşası' kapsamında 3 yılda 455 bin konutun inşa edilmesini takdir etmek yerine görmezden gelmesine AK Parti'nin yanı sıra evlerine yerleşen depremzede ailelerden de tepki geldi. Deprem konutlarına yerleşen aileler, "Bu işler öyle konuşmakla olmaz. Deprem turistleri gelsin görsün" dedi.
'ÇAMUR ATIYORLAR'
Asrın felaketinde oturdukları apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan ve yaralı olarak kurtulan Hataylı Çayırcık ailesi, TOKİ tarafından yapılan yeni yuvalarına kavuşmuştu. SABAH'tan Murat Karaman'ın haberine göre, matbaacılık yapan 3 çocuk babası Muhammet Ali Çayırcık (47),"Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız güvenimizi boşa çıkarmadı. Yine yapacağını yaptı. Herkesi ev sahibi yaptı. Çekemeyenler, 'Bitmez, bitiremez' dediler, ne oldu? Binlerce bina yükseldi. CHP'liler halen çamur atmaya çalışıyorlar. Hatay'daki tarihi Ulu Cami'yi yapmaya çalıştılar, onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bir tarihi camiyi yapamayan CHP'den ne bekliyorsunuz. Hataylı 2 çocuk babası Sıtkı Yılmaz ise, "Evimizi görünce çok heyecanlandık. Gerçekten çok güzel ev yapmışlar. Cumhurbaşkanımız hangi sözü verdiyse yerine getirdi. O deprem turistleri 'yapamaz' diyorlardı. Gelip, buyursun görsünler"dedi.
Hataylı depremzede Emine Alkaç (65) ile Mustafa Alkaç (66) çifti de yeni yuvalarında mutlu. TOKİ tarafından Hatay'da Güldere Mahallesi'nde yapılan konutlarına taşınan 4 çocuk annesi Emine Alkaç, "Hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Evlerimizin teslim edileceğine emindik. 30 yıl oturduğum evimde doğalgaz yoktu. Cumhurbaşkanımıza laf edenler gelsin bu evleri görsünler. Öyle konuşmakla bu işler olmaz" diye konuştu.
YENİYUVAMDADEVLETİAĞIRLADIM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'deki programının ardından ev ziyaretinde bulunduğu Solak ailesi yaşadığı mutluluğu SABAH'a anlattı. Asrın felaketinde ağır hasar alan Atatürk Caddesi M. Tamer Sitesi'ndeki evlerinin yerine inşa edilen yuvalarına yerleşen 3 çocuklu Hidayet-Sabiha Solak çiftinin evine önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve bakanlar misafir oldu.
Memur emeklisi Hidayet Solak (51), "Devletimin yaptığı yeni yuvamda bir insanın ömründe görebileceği en güzel misafirleri, devletimi ağırladım. Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli ve diğer büyüklerim evime siyasi partililer gibi değil, devlet gibi geldiler. Yuvama girdiler, aileden biri gibiydiler. Sanki karşımda Cumhurbaşkanı değil de bir aile büyüğüm vardı. Babamı kaybedeli çok olmuştu. Oğlum Hüseyin Alp, dedesini hiç görmemişti. Cumhurbaşkanım oğlum ve kızımla yakından ilgilendi. Dedeleri gibi onları dinledi, kucakladı. Uzaktan onları izledim, gerçekten bir dede torun muhabbeti vardı. Büyük şeref ve gurur duyduk"dedi.
'DEPREM GÜNÜ YOKTULAR ŞOVA GELİNCE BURADALAR'
AK Parti, sosyal medya üzerinden'Deprem Turisti CHP'başlığı altında paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlarda, "Acı varken siyaset yaptılar. Yıkım varken polemik ürettiler. Bugün utanmadan yanınızdayız diyorlar", "Deprem günü yoktular. Enkaz başında yoktular. Konut yapımında yoktular. Şova gelince buradalar", "Deprem bölgesini siyaset vitrini olarak kullanan CHP" ifadeleriyle hazırlanan fotoğraflara yer verildi.
MİLLETİMİZİNVİCDANINAHAVALE EDİYORUZ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesinde yürüttüğü ziyaretler kapsamında yaptığı açıklamalara AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, bölgede devlet tarafından yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, "Bu olağanüstü süreci tüm dünya hayranlıkla izlerken, emeği, fedakârlığı ve insanüstü gayreti takdir ederken, karşısındaki insanları hafife alarak, bir felaket alanını turist edasıyla dolaşıp günlerdir akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan açıklamalar yapıyor. Bu tabloyu görmezden gelerek yalanla, çarpıtmayla ve açık bir acziyetle savrulan bu siyasetin hükmünü aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz"ifadelerini kullandı.