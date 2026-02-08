Deprem konutlarına yerleşen acılı ailelerden CHP lideri Özgür Özel’e sert tepki

Asrın felaketinin ardından bölgede yapılan konutlarda bazıları (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv)

'ÇAMUR ATIYORLAR'

Asrın felaketinde oturdukları apartmanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan ve yaralı olarak kurtulan Hataylı Çayırcık ailesi, TOKİ tarafından yapılan yeni yuvalarına kavuşmuştu. SABAH'tan Murat Karaman'ın haberine göre, matbaacılık yapan 3 çocuk babası Muhammet Ali Çayırcık (47),"Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız güvenimizi boşa çıkarmadı. Yine yapacağını yaptı. Herkesi ev sahibi yaptı. Çekemeyenler, 'Bitmez, bitiremez' dediler, ne oldu? Binlerce bina yükseldi. CHP'liler halen çamur atmaya çalışıyorlar. Hatay'daki tarihi Ulu Cami'yi yapmaya çalıştılar, onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bir tarihi camiyi yapamayan CHP'den ne bekliyorsunuz. Hataylı 2 çocuk babası Sıtkı Yılmaz ise, "Evimizi görünce çok heyecanlandık. Gerçekten çok güzel ev yapmışlar. Cumhurbaşkanımız hangi sözü verdiyse yerine getirdi. O deprem turistleri 'yapamaz' diyorlardı. Gelip, buyursun görsünler"dedi.