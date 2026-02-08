Sapkınlık ağına "medyatik" kalkan! Almanya'dan Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell'e basın kartı

Buna göre Maxwell'in dünyanın en büyük gazeteciler birliği olan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun (IFJ) basın kartına sahip olduğu aktarılan haberde, basın kartında isminin altında "DJU in Ver.di, Germany" yazdığı, DJU'nun Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasına (Ver.di) bağlı olduğuna işaret edildi.

Alman Der Spiegel dergisi, Jeffrey Epstein ile ilgili soruşturma dosyalarında Alman Gazeteciler Birliğince (DJU) düzenlenmiş bir basın kartı kopyasının yer aldığı belirtildi.

Maxwell'in basın kartına sahip olmasının sorulara yol açtığına dikkati çekilen haberde, DJU'nun basın kartını sadece üyelerine verdiğinin, bunun ön şartının da gazetecilik yapmak olduğunun altı çizildi. Haberde, Maxwell'in ise gazeteci olarak, özellikle de Almanya'da çalıştığının bilinmediği ifade edildi.

MARION GHISLAINE NOELLE MAXWELL İSMİYLE DÜZENLENDİ Haberde, Marion Ghislaine Noelle Maxwell adına düzenlenmiş basın kartında, Maxwell'in bir vesikalık fotoğrafı ve geçerlilik süresi olarak da 15 Eylül 2017 tarihi yazıldığı vurgulanarak, "Jeffrey Epstein'in suç ortağı Maxwell Almanya'da düzenlenmiş uluslararası basın kartına sahipti." ifadesi kullanıldı.





BELGELER SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ



Derginin haberinde, Maxwell'in Boston'daki bir UPS şubesinde kimlik olarak söz konusu basın kartı ile İngiltere ehliyetini ibraz ettiği için bu belgelerin Epstein soruşturma dosyalarında yer aldığı aktarıldı.

Maxwell'in DJU'ya üye olup olmadığının bilinmediği, Ver.di'nin bir temsilcisinin DJU'nun prensip olarak kimin üye olup olmadığına ilişkin bilgi vermediğini söylediği aktarılan haberde, 2017'ye kadar geçerli olan basın kartının 2015 veya 2016'da düzenlenmesi gerektiğinden dolayı Maxwell'in başvurusuna ilişkin verilerin de mevcut olmadığının varsayıldığı kaydedildi.