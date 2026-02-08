Başkan Erdoğan talimatı verdi! Kamu bankalarından sanal kumara darbe | Kredi notları düşürülecek

Hızlı Özet Göster Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kumarla mücadele çağrısının ardından Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası mobil bankacılık uygulamalarından şans oyunları sitelerine para aktarım sekmelerini kaldırdı.

Kamu bankaları şans oyunu sitelerine para aktaran kişileri kumar bağımlısı olarak değerlendirerek kredi notlarını düşürecek ve kredi taleplerini olumsuz sonuçlandırma oranını artıracak.

Özel bankalar aracılığıyla şans oyunu sitelerine 15,75 lira işlem ücreti ödeyerek para aktarımı yapılabiliyor.

Yeşilay'ın hesaplamalarına göre kumarın Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 40 milyar dolar.

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne yapılan başvuruların yüzde 34'ünü kumar bağımlılığı oluşturuyor ve kumara başlama yaşı ortalaması 21,41.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile kurumumuz tehlike altında. Her telefon neredeyse bir kumarhane haline geldi" uyarısının ardından Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası harekete geçerek mobil bankacılık başta olmak üzere şans oyunları sitelerine para aktarılan sekmelerini kaldırdı. Ayrıca şans oyunu sitelerine para aktaranların"kumar bağımlısı"olduğu değerlendirilerek bu kişilerin kredi notunun düşürüleceği ve kredi taleplerinin olumsuz neticelenme ihtimalinin artacağı öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın kumar bağımlılığıyla mücadelenin sadece güvenlik güçleriyle sınırlı kalamayacağını, medya, finans kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini açıklamasının ardından kamu bankaları harekete geçti.

Şans oyunu oynayanlar istedikleri bir şans oyunu sitesini seçerek oradaki hesabına limitsiz şekilde para aktarımını kolaylıkla yapabiliyordu. Artık bu işlemler kamu bankalarından yapılamayacak (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv) SİSTEMDE ÖNLENECEK TAKVİM'den Barış Şimşek'in haberine göre, yasa dışı kumar kadar yasal izinler çerçevesinde faaliyet gösteren şans oyunu sitelerine erişimi de zorlaştıran kararın Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'ndaki 7 öncelik alanından olan "finansal sistemde önleme" başlığı altında alındığı öğrenildi. Bankaların ödeme listesi sekmesinde yer alan ve şans oyunları sitelerine para aktarmayı kolaylaştıran"Şans oyunları" sekmesi 3 kamu bankasının da mobil bankacılık sisteminden kaldırıldı.