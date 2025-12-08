SON DAKİKA
Inter Miami Messi ile beraber şampiyon oldu!

Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin forma giydiği Inter Miami, MLS finalinde Vancouver Whitecaps’ı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu...

Giriş Tarihi :08 Aralık 2025
Inter Miami Messi ile beraber şampiyon oldu!

Inter Miami, MLS Kupası finalinde Vancouver Whitecaps'i 3-1 mağlup ederek tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu kazandı. Bu zafer, Messi'nin Inter Miami formasıyla dördüncü kupası olurken Arjantinli yıldız toplamda kariyerinin 47'nci kupasına ulaştı. Finale Arjantin damgası vurdu. Messi, Rodrigo De Paul ve Tadeo Allende'ye yaptığı iki asistle galibiyetin mimarı oldu. Miami'nin ilk golü Vancouverlı futbolcu Edier Ocampo'nun kendi kalesine gönderdiği topla gelirken Ali Ahmed kısa süreliğine skoru eşitledi. Ancak son sözü Messi'nin asistleriyle Miami söyledi... Karşılaşma, Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın profesyonel kariyerlerindeki son maçına da sahne oldu. İki efsane, kariyerlerini Messi ile birlikte bir kupa kaldırarak noktaladı... Chase Stadyumu'ndaki coşku, yalnızca bir şampiyonluğu değil, dünya futbolunda bir dönemin kapanışını da simgeledi.


YAŞ: 38 GOL: 35 ASİST: 23

38 yaşındaki Lionel Messi, şampiyonluk sezonunda müthiş istatistikler yakaladı. 34 maçta görev alan Tangocu, 35 gol atarken 23 de asist yaptı. Kariyerinde sayısız kupalar kazanan Messi'nin profesyonelliği genç oyunculara örnek teşkil edecek düzeyde.

