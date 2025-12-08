SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray'ın Jakobs'una yol göründü!

Galatasaray Yönetimi, Senegalli yıldızı sakatlıkları nedeniyle gözden çıkardı. Sarı-Kırmızılılar transfer teklifi gelmesi durumunda kabul edecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Aralık 2025
Galatasaray’ın Jakobs’una yol göründü!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın toplam 9 milyon euro ödeyerek Monaco'dan kadrosuna kattığı Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlıklar can sıkıyor. Sarı-Kırmızılılar ile 1.5 yıl daha sözleşmesi olan futbolcu, sakatlıkları nedeniyle 32 maç kaçırdı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG. maçında sakatlanan ve Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde ve Samsunspor mücadelesinde forma giyemeyen Jakobs'un sahalara ne zaman döneceği hala belirsizliğini koruyor. Sakatlıktan kurtulamayan Senegalli yıldız, taraftarların da sabrını taşırdı. Yönetim, devre arasında yıldız futbolcuya teklif gelmesi halinde teklifi değerlendirmeyi düşünüyor. Uzun süren sakatlıklar nedeniyle Okan hocanın da Jakobs'un ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi.

ARDA ÜNYAY KİRALANACAK

Galatasaray'ın gelecek vaad eden genç yeteneklerinden Arda Ünyay ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Arda Ünyay'ın devre arasında daha fazla forma süresi bulup gelişmesi için kiralanması düşünüyor. Genç stoperin Süper Lig'de süre alabilecek bir takıma kiralanacağı ve sezon sonunda yeniden A Takım'a dahil edileceği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Balıkesir’de konteyner skandalı! Devlet depremzedelere gönderdi CHP’li belediye köpeklere tahsis etti
Başkan Erdoğan’ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban Türkiye’de
Türk Telekom
Asgari Ücret Komisyonu bu hafta toplanıyor! Hangi formüller masada?
Başkan Erdoğan ile terörist Abdi görüşecek yalanı çöktü: İletişim Başkanlığı oyunu bozdu!
Ademi merkeziyetçilik oyunu büyüyor: Abdi ile Barzani ekseni harekete geçti
İdefix
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş A Haber’e konuştu
Kim Milyoner Olmak İster’e sosyal medya fenomeni Sevinç Parlak konuk oldu!
Fırtına ikinciliğe uçtu! Göztepe - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Terör örgütü SDG’den Esad’a hizmet! Devrim kutlamalarına tam yasak
Adli emanet soygununda 10 gözaltı! Erdal Timurtaş’ın kaynanası, kayınpederi ve altınları çalmaya yardım eden o kişi listede
İstanbul’da sel ve su baskınları! Sarıyer’de yol çöktü... Araçlar dereye düştü | Peş peşe kazalar
Zihninde silah bırakmayan PKK’lılar... Öcalan’ın sekretaryası Zeki Bayhan’dan zehirli dil! İmralı’da iyi polis kötü polis oyunu mu?
Rafa Silva oynayacak mı? Sergen Yalçın’dan Gaziantep FK maçı kararı
Sosyal medyada alçak provokasyon: Peygamberimize hakaret eden yayıncı tutuklandı
Emekliye promosyon yarışı kızıştı: 39.500 TL’ye varan ödeme kapıda!
Meteoroloji’den 22 ile sarı kod: Sağanak, kar, fırtına birlikte geliyor! Akdeniz sistemi devrede
Washington-Caracas hattı alev alev: Trump’tan saha genişletme kararı: Yakında başlayacağız diyerek açıkladı
İBB’nin ihale manipülasyonu ağı deşifre oldu: Sayıştay raporu ortaya çıktı! 14 işte 790 milyonluk şaibe!
Sizin İçin Seçtiklerimiz
BİP Öğretmenler Günü Çekilişi sonuçlandı! iPhone 16 ve AirPods kazanan talihliler açıklandı BİP Öğretmenler Günü Çekilişi sonuçlandı! iPhone 16 ve AirPods kazanan talihliler açıklandı TAG Otoyolu’nda zincirleme kaza: 3 tır çarpıştı, yol trafiğe kapandı TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 tır çarpıştı, yol trafiğe kapandı Fenerbahçe’de İrfan Can kararları! Beklenmeyen oldu Fenerbahçe'de İrfan Can kararları! Beklenmeyen oldu Geçmeyen hıçkırık Batman’da 55 yaşındaki adamın hayatını kabusa çevirdi! Yemek bile yiyemiyorum Geçmeyen hıçkırık Batman'da 55 yaşındaki adamın hayatını kabusa çevirdi! "Yemek bile yiyemiyorum" Zeytinburnu’nda taksici evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü Zeytinburnu’nda taksici evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü Aşkım Kapışmak Forum Wishland’a katıldı Aşkım Kapışmak Forum Wishland'a katıldı