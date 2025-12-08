Galatasaray’ın Jakobs’una yol göründü!

Galatasaray'ın toplam 9 milyon euro ödeyerek Monaco'dan kadrosuna kattığı Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlıklar can sıkıyor. Sarı-Kırmızılılar ile 1.5 yıl daha sözleşmesi olan futbolcu, sakatlıkları nedeniyle 32 maç kaçırdı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG. maçında sakatlanan ve Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde ve Samsunspor mücadelesinde forma giyemeyen Jakobs'un sahalara ne zaman döneceği hala belirsizliğini koruyor. Sakatlıktan kurtulamayan Senegalli yıldız, taraftarların da sabrını taşırdı. Yönetim, devre arasında yıldız futbolcuya teklif gelmesi halinde teklifi değerlendirmeyi düşünüyor. Uzun süren sakatlıklar nedeniyle Okan hocanın da Jakobs'un ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi.

ARDA ÜNYAY KİRALANACAK

Galatasaray'ın gelecek vaad eden genç yeteneklerinden Arda Ünyay ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Arda Ünyay'ın devre arasında daha fazla forma süresi bulup gelişmesi için kiralanması düşünüyor. Genç stoperin Süper Lig'de süre alabilecek bir takıma kiralanacağı ve sezon sonunda yeniden A Takım'a dahil edileceği öğrenildi.