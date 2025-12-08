SON DAKİKA
Galatasaray teknik direktörü gemisini yine limana güvenle yanaştırdı

Fenerbahçe derbisinde liderlik gidebilirdi... Okan Buruk’lu G.Saray, iyi oyunla galibiyeti kaçırdı. Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada Samsunspor’u yenip zirvedeki yerini korudu.

08 Aralık 2025
Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yine farkını ortaya koydu. Sarı-Kırmızılılar'da Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG. yenilgisi sonrası ibre tersine dönebilirdi. Union SG. maçı sonrası Galatasaray krize girdi. Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde sakatlıklar can sıkıyordu. Yenildiğinde liderliği kaybetme ihtimali bulunuyordu.

Ancak, Okan Buruk liderliğindeki Galatasaray, iyi bir oyunla son dakikada 3 puanı kaçırdı. Ardından Samsunspor galibiyetiyle Aslan çok önemli bir virajı döndü. 1 gün sonra ezeli rakibi Fenerbahçe, Başakşehir ile berabere kalınca iki takım arasındaki puan farkı 3'e çıktı. Okan hoca, tıpkı son 3 sezonda olduğu gibi yine kritik maçlardan alnının akıyla çıkmayı başardı. Sakat ve eksik oyunculara rağmen takımını düzlüğe çıkardı. Bu sezon 20 karşılaşmaya çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 14 galibiyet alırken 3 maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Buruk bu sezon 20 maçta 2.25 puan ortalaması ile mücadele ediyor.

