Etkisiz oynayan Kerem Başakşehir maçında da sınıfta kaldı

Fenerbahçe’de ligde son 8 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Kerem, Benfica’da ve Cimbom’da ilk 15 maçta gösterdiği yüksek performansın gerisinde kaldı

Giriş Tarihi :08 Aralık 2025
İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'de son dönemdeki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçında adeta yokları oynadı. 27 yaşındaki futbolcu karşılaşmanın 20. dakikasında Nelson Semedo'nun sakatlığı nedeniyle oyuna dahil oldu. Kerem, maç boyunca 0 gol, 0 asist, 0 şut, 0 kilit pas, 0 top kapma ve 11 top kaybı ile oynayarak taraftarların tepkisini çekti. Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada "Sihirbaz kayboldu" yorumları yaparken, milli futbolcunun son 8 lig maçında sadece 1 gol ve 2 asist yapabilmesi de eleştirilerin dozunu artırdı. Fenerbahçe'de toplam 15 maçta görev alan Kerem Aktürkoğlu, bu süreçte 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu istatistikler, özellikle oyuncunun önceki sezonlarıyla kıyaslandığında vasat olarak değerlendiriliyor. Benfica'da geçen yılki ilk 15 maçında 9 gol atıp 6 asist yapan Aktürkoğlu, Galatasaray'daki son sezonunda ise ilk 15 maçta 5 gol ve 7 asistlik performans göstermişti. Fenerbahçe taraftarı, 22.5 milyon euro bonservisle takıma katılan milli yıldızın eski formunu yakalayıp takımına katkı sağlamasını umut ediyor.

SEMEDO 1 AY YOK!

Fenerbahçe, Başakşehir maçında sakatlanan Nelson Semedo hakkında resmi bir sakatlık açıklaması yaptı. Portekizli yıldız maçı yarıda bırakmıştı. Semedo'nun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi ve başarılı oyuncunun yaklaşık 3–4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada "Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun dün oynanan Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

DERSİMİZ GEÇİŞ OYUNU

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında perşembe günü Norveç ekibi Brann ile oynanacak müsabakanın hazırlıkları dün başladı... Fenerbahçe'de İtalyan hoca Tedesco'nun Samandıra'daki idmanda pas ve geçiş oyunu üzerinde durduğu öğrenildi.

