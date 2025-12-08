SON DAKİKA
Beşiktaş’tan büyük umutlarla İtalya’ya gitti ama orada da tutunamadı

Beşiktaş’tan Cagliari’ye büyük umutlarla transfer olan Semih Kılıçsoy, 8 maçta gol ya da asist üretemedi. İtalyan medyası sözleşmesinin feshedileceğini iddia etti

Giriş Tarihi :08 Aralık 2025
Beşiktaş'ın yıldızı Semih Kılıçsoy, yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'ye kiralanmıştı. İtalyan ekibi, 20 yaşındaki futbolcu için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödedi. Kılıçsoy, Cagliari formasıyla toplamda 8 maça çıktı. Genç forvet, söz konusu 8 karşılaşmada gol veya asist katkısı sağlayamadı. Bir anlamda beklentileri karşılayamadı. İtalyan medyasından La Gazzetta dello Sport'a göre Cagliari, Semih Kılıçsoy'un kiralık sözleşmesini ocak ayında feshedebilir. Haberde, Semih'in beklentileri karşılayamadığına vurgu yapılıyor. Bu karar verilirse geç golcü, devre arasında Beşiktaş'a geri dönecek. Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro. Beşiktaş altyapısından yetişen genç yıldız Siyah-Beyaz forma altında 87 maça çıkmış ve 16 gol, 9 asistlik performansa imza atmıştı. 20 yaşındaki Semih Kılıçsoy, 4 kez de A milli Takım formasını giydi.

