SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe’nin Başakşehir serisi 7 maç sonra bitti!

İtalyan teknik adam Levent Mercan ve Fred’e ilk 11’de şans tanırken Nene, Kerem ve En-Nesyri maça kulübede başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2025
Fenerbahçe’nin Başakşehir serisi 7 maç sonra bitti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco ligde son oynanan Galatasaray maçı 11'inden 6 değişikliğe gitti İtalyan teknik adam savunmada kart cezalısı Jayden Oosterwolde'nin yerine Yiğit Efe Demir'e şans verdi. Sol bekte Archie Brown'un yerine Levent Mercan, orta sahada İsmail Yüksek'in yerine Fred görev aldı. Hücumda ise Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri'nin yerine Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Jhon Duran 11'de başladı. Kerem 20'de oyuna girdi.

KANARYA'NIN BAŞAKŞEHİR SERİSİ SONA ERDİ

Fenerbahçe dünkü beraberlikle birlikte Başakşehir'e karşı son maçlardaki üstünlüğünü kaybetmiş oldu. Sarı-Lacivertliler 1'i kupa 6'sı lig olmak üzere oynanan son 7 karşılaşmada rakiplerini mağlup etmeyi başarmıştı. Ancak 7 maç sonra Fenerbahçe'nin galibiyet serisi sona erdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İstanbul’u sağanak vurdu! Sokaklar ve caddeler göl oldu... İBB sınıfta kaldı | Peş peşe kazalar
Emekliye promosyon yarışı kızıştı: 39.500 TL’ye varan ödeme kapıda!
CHP’li Manavgat’ta baklava kutularıyla peşkeş çekildi! Turizmci Zafer Süral yolsuzluk ağını tek tek anlattı
Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü: Diyalog kanalları açık tutulmalı
Çetelerin hedefi 18 yaş altı çocuklar! Para ile kandırılan çocuklar hızla suça sürükleniyor
Akkuyu’da kritik eşik aşıldı: Almaya’nın vermediği parçalar Çin’den tedarik edilince santralin kalbine ilk enerji verildi!
Devlet Bahçeli’den İBB vurgununa tepki: Ahlaki kriz değil mi? | İmralı’nın mesajı muteber | Barış kuşunun ikinci kanadı takılacak
Zirvede harakiri! Başakşehir - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU
YPG elebaşı İlham Ahmed’den çelişkili çıkış: Hem Terörsüz Türkiye dedi hem özerklik
Özgür Özel arınamadı... A Takımı belli oldu: ’Eko’sistemin kilit isimleri yine listede
CHP’li İBB’nin bakım masalı çöktü: İSBİKE hurdalığa gömüldü milyonlar çöp oldu
Trump damadını Gazze’ye gönderiyor! Witkoff ve Kushner iddiası
24 il için sarı kodlu uyarı! İstanbullu pazar gününe dikkat: Sel, su baskınları...
Sokakta provokasyon: ’Kendine Muhabir’ isimli Hasan Köksoy ve Halil Kürklü ve Arif Kocabıyık tutuklandı
Galatasaray’a ikinci İlkay Gündoğan! Transferin ilk adresi belli
Adliye soyguncusu Erdal Timurtaş neden İngiltere’ye kaçtı? Çaldığı altınların görüntüsü ortaya çıktı... Soygun tarihinin sırrı
Tel Aviv ve Atina’ya soğuk duş! Barrack’ın F-35 açıklamasından sonra başlığı Yunan attı
Fatih Tekke’nin Göztepe planı hazır! Yıldız futbolcu geri dönüyor
Fenerbahçe’den Sörloth hamlesi!
Osmaniye’de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü TIR’a çarptı
Sizin İçin Seçtiklerimiz
CHP medyasında neler oluyor? Yılmaz Özdil Sözcü’yü karıştırdı! O kavga yine gündemde CHP medyasında neler oluyor? Yılmaz Özdil Sözcü'yü karıştırdı! O kavga yine gündemde Hatay’da baltalı dehşet: 77 yaşındaki adam eşini öldürüp banyoya gömdü Hatay’da baltalı dehşet: 77 yaşındaki adam eşini öldürüp banyoya gömdü Samsunspor Galatasaray karşısında bekledi! Maça damga vuıran pozisyon Samsunspor Galatasaray karşısında bekledi! Maça damga vuıran pozisyon Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak’tan Dijitalleşme uyarısı: Sömürgecilik artık algoritmalarla yapılıyor Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak'tan "Dijitalleşme" uyarısı: Sömürgecilik artık algoritmalarla yapılıyor Rayiç bedel iki katı geçmeyecek: Emlak vergisine üst sınır Rayiç bedel iki katı geçmeyecek: Emlak vergisine üst sınır Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü: Diyalog kanalları açık tutulmalı Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü: “Diyalog kanalları açık tutulmalı”