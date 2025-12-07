Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco ligde son oynanan Galatasaray maçı 11'inden 6 değişikliğe gitti İtalyan teknik adam savunmada kart cezalısı Jayden Oosterwolde'nin yerine Yiğit Efe Demir'e şans verdi. Sol bekte Archie Brown'un yerine Levent Mercan, orta sahada İsmail Yüksek'in yerine Fred görev aldı. Hücumda ise Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri'nin yerine Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Jhon Duran 11'de başladı. Kerem 20'de oyuna girdi.

KANARYA'NIN BAŞAKŞEHİR SERİSİ SONA ERDİ

Fenerbahçe dünkü beraberlikle birlikte Başakşehir'e karşı son maçlardaki üstünlüğünü kaybetmiş oldu. Sarı-Lacivertliler 1'i kupa 6'sı lig olmak üzere oynanan son 7 karşılaşmada rakiplerini mağlup etmeyi başarmıştı. Ancak 7 maç sonra Fenerbahçe'nin galibiyet serisi sona erdi.