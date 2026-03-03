Trump Iraklı Kürt liderlerle görüştü Netanyahu'nun planı ortaya çıktı: Sinsi hesaplar ham hayaller
Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'daki rejim yıpratmayı ve sonrasında oluşacak boşluğu terör yapılanması ile doldurmayı planladığı ortaya çıktı. Amerikan basınında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'nun ısrarları nedeniyle İran meselesi için Iraklı Kürt liderlerle görüştü. Arz-ı Mev'ud planları için Netanyahu kapalı kapılar ardında Trump'ı ikna etmeye çalışırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan İran'da yaşanan gelişmelere ilişkin dün yaptığı açıklamada sinsi tuzaklara sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Kurulan tuzakları, yapılan sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz. Hangi ham hayallerin peşinde koşulduğunu çok iyi biliyoruz. Tüm bunlarla birlikte ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı da gayet iyi biliyoruz." dedi.
Hızlı Özet Göster
- ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ısrarı üzerine Iraklı Kürt liderler Talabani ve Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Görüşmelerde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının gidişatı ve olası sonraki adımlar ele alındı.
- Netanyahu, Beyaz Saray'daki bir toplantıda İran konusunda Kürtleri Trump'a ilk kez önerdi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iftar programında bölgedeki kurulan tuzakları ve sinsi hesapları bildiklerini belirtti.
- Türkiye, ABD-İsrail-İran savaşının başlamaması için diplomatik arabuluculuk mekanizmalarını işletiyor.
ABD Başkanı Trump, İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ısrarları nedeniyle İran meselesi için Iraklı Kürt liderlerle görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ABD-İsrail-İran savaşının başlamaması için her türlü diplomatik arabuluculuk mekanizmasını işleten Türkiye, terörsüz bölge için çalışmalarını sürdürüyor.
SİYONİSTİN ARZ-I MEV'UD PLANI
Gazze'de soykırım gerçekleştiren Netanyahu ise siyonist Arz-ı Mev'ud planları için bölgeyi istikrarsızlaştıracak adımlar atıyor.
ABD BAŞKANI TRUMP TALABANİ VE BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Axios haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, Talabani ve Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İRAN'A SALDIRILAR ELE ALINDI
Kaynaklar, görüşmelerde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının gidişatı ve olası sonraki adımların ele alındığını ileri sürdü.
PERDE ARKASINDA NETANYAHU VAR
Söz konusu görüşmelerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "aylar süren perde arkasındaki girişimlerinin"sonucu olduğunu savunan kaynaklar, "Genel kanı ve özellikle Netanyahu'nun görüşü, Kürtlerin ortaya çıkacağı, ayaklanacakları yönünde." değerlendirmesinde bulundu.
BEYAZ SARAY'DAKİ TOPLANTIDA ÖNERDİ
Kaynaklar, İran'a yönelik saldırılar ve rejim değişikliği çağrılarında"ısrarcı" olduğu belirtilen Netanyahu'nun, Beyaz Saray'daki bir toplantıda ilk kez "Kürtleri" Trump'a önerdiğini iddia etti.
Haberde, "Kürtlerin İran-Irak sınırı boyunca binlerce silahlı unsura sahip olduğu ve kontrol ettikleri stratejik bölgelerin savaşın gidişatı açısından önem taşıyabileceği"vurgulanarak, İsrail'in Suriye, Irak ve İran'daki bazı gruplarla uzun yıllara dayanan güvenlik ve istihbarat bağlarının bulunduğu hatırlatıldı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu görüşmelere ilişkin soruya, "Başkan Trump son günlerde bölgedeki birçok müttefik ve ortakla temas halinde." yanıtını verdi.
İRAN'DAKİ BOŞLUĞU TERÖRLE DOLDURACAK
Yaşanan son gelişmeler Netanyahu'nun İran'da rejimi yıpratmak ve sonrasında oluşacak boşluğu doldurmak için bir terör yapılanması kurmaya çalıştığı değerlendirmelerine neden oldu. Trump'ı İran'da uzun sürecek bir savaşa sürükleyen savaş suçlusunun rejim sonrası planlarını da adım adım işlediği ortaya çıktı.
SİNSİ HESAPLARI GAYET İYİ BİLİYORUZ
Bölgedeki ateş çemberine ilişkin 2 Mart akşamı AK Parti'nin iftar programında yaptığı açıklamada dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, kurulan tuzakları deşifre etti. Erdoğan, ittifak ve iktidar olarak ne yapılmaya çalışıldığını bildiklerini belirterek,"Kapalı kapılar ardında yazılan senaryoları biliyoruz. Kurulan tuzakları, yapılan sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz. Hangi ham hayallerin peşinde koşulduğunu çok iyi biliyoruz. Tüm bunlarla birlikte ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı da gayet iyi biliyoruz." dedi.