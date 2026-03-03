Trump Iraklı Kürt liderlerle görüştü Netanyahu'nun planı ortaya çıktı: Sinsi hesaplar ham hayaller

PERDE ARKASINDA NETANYAHU VAR



Söz konusu görüşmelerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "aylar süren perde arkasındaki girişimlerinin"sonucu olduğunu savunan kaynaklar, "Genel kanı ve özellikle Netanyahu'nun görüşü, Kürtlerin ortaya çıkacağı, ayaklanacakları yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu

BEYAZ SARAY'DAKİ TOPLANTIDA ÖNERDİ



Kaynaklar, İran'a yönelik saldırılar ve rejim değişikliği çağrılarında"ısrarcı" olduğu belirtilen Netanyahu'nun, Beyaz Saray'daki bir toplantıda ilk kez "Kürtleri" Trump'a önerdiğini iddia etti. Haberde, "Kürtlerin İran-Irak sınırı boyunca binlerce silahlı unsura sahip olduğu ve kontrol ettikleri stratejik bölgelerin savaşın gidişatı açısından önem taşıyabileceği"vurgulanarak, İsrail'in Suriye, Irak ve İran'daki bazı gruplarla uzun yıllara dayanan güvenlik ve istihbarat bağlarının bulunduğu hatırlatıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu görüşmelere ilişkin soruya, "Başkan Trump son günlerde bölgedeki birçok müttefik ve ortakla temas halinde." yanıtını verdi.



İRAN'DAKİ BOŞLUĞU TERÖRLE DOLDURACAK Yaşanan son gelişmeler Netanyahu'nun İran'da rejimi yıpratmak ve sonrasında oluşacak boşluğu doldurmak için bir terör yapılanması kurmaya çalıştığı değerlendirmelerine neden oldu. Trump'ı İran'da uzun sürecek bir savaşa sürükleyen savaş suçlusunun rejim sonrası planlarını da adım adım işlediği ortaya çıktı.