Kanlı ajanda işliyor: Dört günde 10 ülke alev alev! İsrail'de delik kubbe...Hangi ülkede neresi vuruldu?

Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılması küresel petrol ve gaz sevkiyatını durdurdu, BAE'deki Amazon Web Services veri merkezlerinin vurulması internet altyapısını felç etti, Katar LNG üretimini durdurdu.

İran'ın misilleme saldırılarında İsrail'de 12 kişi öldü 777 kişi yaralandı, Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs'e balistik füzeler atıldı, Ben Gurion Havalimanı 6 Mart'a kadar kapatıldı.

İran'da Ali Hamaney, Aziz Nasirzade, Mohammad Pakpour ve Ali Şemhani gibi üst düzey yetkililer öldürüldü, Natanz nükleer tesisi ve Tahran, İsfahan, Kum gibi şehirlerdeki askeri tesisler vuruldu.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar dört gün içinde İran, İsrail, Bahreyn, BAE, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Güney Kıbrıs, Umman ve Ürdün olmak üzere 10 ülkeyi kapsayan çatışma alanına dönüştü.

ABD ve İsrail'in, "İran'ın nükleer silah elde etme çabalarını durdurmak" ve "bölgedeki terör finansmanını kesmek" bahaneleriyle 28 Şubat'ta başlattığı saldırı dalgası bölgesel istikrarı tehdit ediyor.

Dördüncü gününe giren çatışmalar 10 ülkeyi kapsayan devasa bir savaş alanına dönüşürken, sivil katliamları ve küresel enerji krizi dünyayı sarstı. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla enerji sevkiyatı durma noktasına geldi. Kritik petrol tesisleri ve şehir merkezleri füzelerin hedefi oldu. ABD'nin öncülüğündeki koordineli saldırılar sonucunda 10 ülke çatışmaların merkezi haline geldi.

İşte savaşın 4 günlük seyrinde bombalanan ülkeler…

İLK HEDEF: İRAN

Çatışmanın merkezi olan İran, 28 Şubat sabahından itibaren koordineli saldırı dalgasına maruz kaldı. İran'ın liderlik kadrosu, askerî üsleri, nükleer tesisleri ve sivil altyapısı hedef alındı.

Operasyonun en kritik sonucunda, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Tahran'daki yerleşkesinin vurularak öldürüldü. Ayrıca Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, Devrim Muhafızları Komutanı Mohammad Pakpour ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani gibi üst düzey isimler suikasta uğradı.

Tahran, İsfahan, Kum, Karaj, Tebriz ve Kirmanşah gibi şehirlerdeki balistik füze tesisleri, hava savunma sistemleri ve askeri havaalanları vuruldu. ABD, İran'ın stratejik ve askeri noktalarını B-2 hayalet bombardıman uçakları ve Tomahawk füzeleriyle hedef aldı.

Natanz nükleer tesisinin ABD-İsrail hava saldırılarıyla vurulduğu bildirildi.

Minab'da kız okulununhedef alınması neticesinde, 140'tan fazla öğrenci hayatını kaybetti. Tahran'da Gandhi ve Khatam-al-Anbia hastaneleri ile devlet televizyonu (IRIB) saldırılardan etkilendi.

İSRAİL'İN MERKEZİNDE AĞIR HASAR... DEMİR KUBBE YİNE DELİK DEŞİK

Dört günlük periyotta İran'dan sonra savaşın en ağır faturası İsrail'e çıktı.

Tahran'ın misilleme saldırılarının ana hedefi olan İsrail'de, "Demir Kubbe" sistemlerine rağmen ciddi hasarlar oluştu.

Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs'e çok sayıda balistik füze fırlatıldı.

3 Mart itibarıyla İsrail'de 12 kişinin öldüğü, 777 kişinin yaralandığı ve 11 kişinin kayıp olduğu rapor edildi.

Vurulan noktaları gizleyen İsrail sadeceBeit Shemesh'te bir sinagogun doğrudan isabet aldığını ve 9 kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail bu hedef dolayısıyla "sivil ve dini kayıp" argümanına sığındı.

Ayrıca İsrail hava sahasını kapatarak, ülkedeki en büyük havalimanı değerindeki Ben Gurion Havalimanı'nı 6 Mart Cuma gününe kadar bütün sivil uçuşlara kapattı. İsrail medyası 100 bin İsrailli'nin ülke dışında mahsur kaldığını duyurdu.

KÖRFEZ ÜLKELERİ YANGIN YERİ… PETROL TERMİNALLERİ ALEV ALEV... İNTERNET FELÇ

İran'ın, saldırıların kendi topraklarına Körfez ülkelerindeki ABD üsleri üzerinden yapıldığını ilan etmesiyle çatışma alanı genişledi. Adeta bütün bölge çatışma alanına dahil edildi. Dört günlük süreçte tarafların askeri ekipman kayıpları ağır oldu.

BAHREYN: ABD'nin 5. Filo karargahı bombalandı. Bahreyn Uluslararası Havalimanı ve bir yerleşim kulesi İHA saldırılarıyla hasar gördü.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: Dubai Uluslararası Havalimanı ve Burj Al Arab oteli isabet aldı. Abu Dabi'deki Amazon Web Services veri merkezlerinin vurulması internet altyapısını felç etti. Fransız askeri üssü Camp de la Paix hedef alındı.

KUVEYT: Ali Al Salem Hava Üssü Fateh-110 füzeleriyle vuruldu. Kuveyt Uluslararası Havalimanı hasar aldı. Kuveyt savunma sistemleri ABD'ye ait 3 adet F-15E savaş uçağını düşürdü. ABD, olayın dost ateşiyle yanlışlıkla meydana geldiğini duyurdu.

KATAR: Al Udeid Hava Üssü ve Doha Limanı hedef alındı. Enerji tesislerinin vurulmasıyla LNG üretimi tamamen durdu.

SUUDİ ARABİSTAN: Dünyanın en büyük petrol terminali Ras Tanuradaki Aramco tesisleri vuruldu. Petrol terminalinde çıkan yangın petrol fiyatlarını fırlattı. Riyad'daki ABD Büyükelçiliği İHA'larla hedef alındı.

ÜSLER TEKER TEKER VURULUYOR

İran'ın hedef aldığı diğer Orta Doğu ülkeleri şöyle sıralandı:

IRAK: Bağdat yakınlarındaki Victory Üssü ve Ayn el-Esad Üssü ateş altına alındı. Erbil'deki ABD Konsolosluğu ve havaalanı yoğun füze saldırısına uğradı. Ülkedeki bir otel vuruldu.

LÜBNAN: İsrail, 2 Mart'ta Hizbullah'ın savaşa dahil olması üzerine Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye ve Bekaa Vadisi'ne şiddetli hava saldırıları başlattı.

GÜNEY KIBRIS: İran, Birleşik Krallık'a ait Ağrotur (Akrotiri) Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü kamikaze İHA'larla hedef aldı. Baf Havalimanı güvenlik tehdidiyle tahliye edildi.

UMMAN: Duqm Limanı, İran İHA'ları tarafından vuruldu. Skylight ve MKD VYOM adlı iki petrol tankeri saldırıya uğradı.

ÜRDÜN: İran füzelerinin geçiş güzergahı olan İsrail sınırındaki Ürdün, birçok füzeyi İsrail'e ulaşmadan hava sahasında engelledi. Ürdün'ün engel olduğu İran füzelerinin enkazı sivil yaralanmalara yol açtı.

ENERJİYE KESİK, DİJİTAL ALTYAPIYA TAHRİP, SEVKİYATA DARBE

Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren saldırılar kapsamında askerî altyapı tesisleri, limanlar ve diplomatik misyonlar vuruldu. Dört günlük süreçte savaşın ekonomik ve lojistik etkileri şöyle sıralandı:

Hürmüz Boğazı, İran tarafından gemi trafiğine kapatıldı. Hürmüz'ün kapatılmasıyla küresel petrol ve gaz sevkiyatını felç oldu.

Katar, LNG üretimini durdurdu. Petrol fiyatlarında ani yükseliş kaydedildi.

Amazon Web Services (AWS) veri merkezlerinin vurulması bölgedeki internet hizmetlerinde kesintilere yol açtı.

SAVAŞ UÇAKLARI DA İHA'LAR DA ÇAKILDI

Savaşın dört günlük seyrinde tarafların imha edilen askerî ekipmanları şöyle raporlandı:

İRAN:Moudge sınıfı firkateyn dahil 11 savaş gemisi batırıldı. Aralarında Su-22, F-4E, F-5E, Su-24MK'nın yer aldığı en az 7 savaş uçağı düşürüldü. 1 adet Şahit-129 İHA imha edildi. Fettah-1, Ghadr, Hürmüz ve Zülfikar balistik füze fırlatma araçları ile Khordad-15 hava savunma sistemleri devre dışı bırakıldı.

ABD: 3 adet F-15E savaş uçağı Kuveyt'te dost ateşi sonucu düştü. 1 adet MQ-9 Reaper İHA İran tarafından düşürüldü.

İSRAİL:2 adet Hermes 900 İHA imha edildi.

SAVAŞIN ACI FATURASI: HER YERDE CAN VE KAN

Dört günlük savaş süresince farklı ülkelerden gelen teyit edilmiş toplam kayıplar ise şöyle:

İran: 555 ile 1.548 arası toplam ölüm (Kızılay verisine göre 555; ABD/İsrail iddiasına göre 1000-1500 askeri personel). HRANA verilerine göre 742 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan: 52 ölü, 153 yaralı.

İsrail: 12 ölü, 777 yaralı, 11 kayıp.

ABD: 6 askeri personel ölü, 18 yaralı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE): 5 ölü, 58 yaralı.

Bahreyn: 2 ölü, 6 yaralı.

Kuveyt: 1 ölü, 32 yaralı; ek olarak 2 deniz kuvvetleri mensubu hayatını kaybetti.

Irak: 4 Halk Seferberlik Güçleri (PMF) mensubu ölü, 3 yaralı.

Umman: 1 ölü, 3 yaralı.

Katar: 16 yaralı.

Ürdün: 5 yaralı.