Çekmeköy'de öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'e veda: Eğitim camiası yasa boğuldu

Kanuni tedbirlerin alındığını dile getiren Yılmaz, "Bunlarla ilgili çalışmalar her zaman yürütülüyor. Sayın Bakanımızın öncülüğünde Öğretmen Meslek Kanunu'nda öğretmenlerimize yönelik tehdit, hakaret ve her türlü cana kastedecek şeylere yönelik suçun artırılmasına dair bir kararımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde kabul edildi. Aynı şekilde okullarımızda disiplin cezaları ağırlaştırıldı ama şu var ki cezaların ağırlaştırılması, kanunların olması, toplumumuzdaki bu hadiselere bizim daha da dikkat etmemizi gerektiriyor." diye konuştu.

Yılmaz, meslektaşı Fatma Nur Çelik'i rahmetle yad ettiğini belirterek, konuşmasına şöyle tamamladı: "Sevgili Peygamberimiz, insan öldükten sonra amel defterinin kapanacağını ancak üç şey hariç kapanmayacağını buyuruyor. İşte onlardan bir tanesi de talebelerine ilim öğreten insan olarak zikredilir. Fatma Nur Çelik hocamızın amel defterinin kapanmayacağını bilerek, onu hayırla, dualarımızla yad ederek gönlümüzdeki hüznümüzle ahirete uğurlamanın hüznünü birlikte yaşamış oluyoruz. Öğretmenimize Rabb'imizden rahmet diliyorum, kıymetli ailelerine ve yakınlarına, meslektaşlarımıza taziyelerimizi iletiyoruz. Milletimizin, hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin."

"ÖĞRENCİLERİYLE DİYALOĞU İYİ OLAN BİR ÖĞRETMENDİ" Çelik'in mesai arkadaşı motorlu araçlar teknolojisi öğretmeni Harun Demirel de gazetecilere, uzun yıllar birlikte çalıştıklarını anlatarak,"Kendi halinde, kimseyle problemi olmayan, öğrenciyle diyaloğu iyi olan bir öğretmenimizdi. Çok üzgünüz, canımızı, kıymetli hocamızı kaybettik." ifadelerini kullandı. Saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu, okuldaki rehber öğretmenlerin buna ilişkin tutanaklarının bulunduğunu aktaran Demirel, "Rehber öğretmenine 'Bu okulda birilerine zarar vereceğim.' cümleleri kuran bir öğrenci. Daha önceden de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatmış, 8 günlük tedavi süreci sonrası velisinin isteği üzerine bir imza karşılığında 20 Şubat'ta çıkarılmış. Elinde bıçakla bir hafta on gündür, belki de daha önceden de geldi, fark etmedik." diye konuştu.

"HERKESİ DERSTEN GEÇİRMEK İÇİN ÇABALARDI" Demirel, saldırgan öğrencinin olay günü birkaç sınıfa daha girdiğini, öğretmenler engellemese belki de daha fazla kişiye zarar vereceğini söyledi. Özel eğitim sınıfı öğretmeni Emine İlbeyli ise bir meslektaşını kaybetmenin verdiği üzüntüyü yaşadığını ifade ederek, Çelik'e Allah'tan rahmet diledi. Üsküdar'daki bir lisenin müdürü İlhan Küçükünal, Çelik'i birebir tanımadığını ancak bir anneyi, bir eğitimciyi son yolculuğunda yalnız bırakmamak için geldiklerini belirtti. Çelik'in öğrencileri Ömer Tuğra Kaya ve Kuzey Tatlı, öğretmenlerinin herkesle çok iyi anlaştığını, elinden geldiği kadar herkesi dersten geçirmek için çabaladığını ve onu çok sevdiklerini dile getirdi. Öğrencilerden Kübra Bayraktar, olayın kendi sınıfında olduğunu, saldırgan öğrencinin bir anda içeri girip bıçağını çıkardığını anlatarak, yaşadıkları şoku atlatamadıklarını ifade etti.