A.B.İ.’de sırlar ortaya dökülüyor: Hancıoğlu Yalısı'nda büyük yüzleşme!
atv’nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ. yeni bölümüyle bu akşam nefes kesecek. İftar sofrasında patlayan kriz, yıllardır saklanan gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. Doğan’ın itirafı ve Mahinur’un haykırışı sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
- Hancıoğlu Yalısı'ndaki iftar sırasında yıllardır konuşmayan Mahinur aniden haykırarak aileyi şaşırtır.
- Behram, Mahinur'u yalıdan uzaklaştırmak için harekete geçer.
- Doğan ve Çağla, Yusuf Usta'nın öldürüldüğü yerde yüzleşerek Tahir'in katil olduğu gerçeğini konuşurlar.
- Doğan, Yusuf'un ölümüne tanık olduğunu itiraf ederek bedel ödemeye hazır olduğunu belirtir.
Hancıoğlu Yalısı'nda iftar sofrasında patlayan kriz, gecenin tüm dengelerini altüst eder.
UMUT VE KORKU BİR ARADA
Yıllardır tek kelime etmeyen Mahinur'un aniden haykırması, hem aileyi hem de geçmişi sarsar. Doğan, Mahinur'u hayata döndürmek için mücadele ederken, Çağla ilk kez ablasının sesini duymanın umut ve korkusunu bir arada yaşar.
FIRTINA KOPACAK
Öte yandan Behram ise Mahinur'u yalıdan çıkarmak için harekete geçer. Ancak asıl fırtına; Yusuf Usta'nın öldüğü yerde yüzleşen Doğan ve Çağla tarafında kopar.
HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK
Yıllardır saklanan gerçeği konuşurlar. Yusuf'un katili Tahir'dir ve Doğan o gece her şeye tanık olmuştur. Vicdan azabı ile yaşayan Doğan, bedel ödemeye hazır olduğunu söylerken; Çağla için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
