Hamaney suikastının perde arkası: Trafik ışıkları bile yıllar önce hazırlanmıştı
ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ölümünün arka planına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. İngiliz Financial Times, İsrail’in Hamaney’i yıllardır adım adım izlediğini belirtti. Tahran’da trafik lambalarının bile hazır olduğunu belirten Financial Times, yıllar süren istihbarat kampanyasının detaylarını yazdı.
- İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail hava saldırısında Tahran'daki Pasteur Caddesi yakınlarında hayatını kaybetti.
- Tahran'daki trafik kameralarının neredeyse tamamı yıllardır İsrail tarafından hacklenmiş ve görüntüler Tel Aviv'deki sunuculara aktarılmıştı.
- İsrail, Hamaney'in koruma ekibinin görev saatleri, güzergahları ve korudukları kişilere dair detaylı dosyalar oluşturarak yıllarca istihbarat topladı.
- İsrail, Pasteur Caddesi yakınlarındaki cep telefonu baz istasyonlarını devre dışı bırakarak Hamaney'in koruma ekibinin uyarı almasını engelledi.
- Financial Times, İsrail ve CIA'in yüzlerce istihbarat akışı kullanarak Hamaney'in o sabah ofisinde bulunacağını tespit edebildiğini bildirdi.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
İSRAİL YILLARDIR HAMANEY'İ İZLİYORDU
İngiliz Financial Times'ın haberine göre İranlı üst düzey yetkililerin son derece eğitimli, sadık korumaları ve şoförleri cumartesi günü İsrail hava saldırısında Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü Tahran'daki Pasteur Caddesi yakınlarında işe geldiklerinde İsrailliler onları izliyordu.
TRAFİK KAMERALARI YILLAR ÖNCE HACKLENMİŞTİ
Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişiye göre, Tahran'daki trafik kameralarının neredeyse tamamı yıllardır hacklenmişti; görüntüler şifrelenerek Tel Aviv ve İsrail'in güneyindeki sunuculara aktarılıyordu.
Kaynaklardan biri özellikle bir kameranın özel bir açıya sahip olduğunu belirtti ve bu sayede söz konusu kişilerin özel araçlarını nereye park etmeyi tercih ettiklerinin belirlenebildiğini ve sıkı şekilde korunan yerleşkenin gündelik işleyişine dair bir pencere açıldığını vurguladı.
GÖREV SAATLERİ, GÜZERGAHLAR, İSİMLER…
İddiaya göre bu güvenlik görevlilerine ait dosyalara adresleri, görev saatleri, işe giderken kullandıkları güzergahlar ve en önemlisi genellikle kimi koruyup taşıdıkları gibi ayrıntıları ekledi; böylece istihbarat görevlilerinin "yaşam düzeni örüntüsü" (pattern of life) dediği yapı oluşturuldu.
YILLAR SÜREN İSTİHBARAT KAMPANYASI
Tüm bunların, Hamaney'in ölümünü hazırlayan ve yıllar süren bir istihbarat kampanyasının parçası olduğunu vurgulayan Financial Times,"Yüzlerce farklı istihbarat akışından yalnızca biri olan bu gerçek zamanlı veri kaynağı, 86 yaşındaki Hamaney'in o kader cumartesi sabahı ofisinde tam olarak saat kaçta bulunacağını ve yanında kimlerin olacağını İsrail ve CIA'in belirleyebilmesini sağlayan tek yöntem değildi."dedi.
İsrail'in Pasteur Caddesi yakınlarındaki yaklaşık 10 tane cep telefonu baz istasyonunun belirli bileşenlerini devre dışı bırakabildiğini de belirten Financial Times,"Bu müdahale, arandıklarında telefonların meşgul görünmesine neden olmuş ve Hamaney'in koruma ekibinin olası uyarıları almasını engellemişti." dedi.
İsrailli bir istihbarat yetkilisi bombalar düşmeden çok önce,"Tahran'ı Kudüs'ü bildiğimiz gibi biliyorduk. Bir yeri, büyüdüğünüz sokağı bildiğiniz kadar iyi tanıyorsanız, yerinde olmayan tek bir şeyi bile fark edersiniz." dedi.