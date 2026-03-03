Hamaney suikastının perde arkası: Trafik ışıkları bile yıllar önce hazırlanmıştı

İddiaya göre bu güvenlik görevlilerine ait dosyalara adresleri, görev saatleri, işe giderken kullandıkları güzergahlar ve en önemlisi genellikle kimi koruyup taşıdıkları gibi ayrıntıları ekledi; böylece istihbarat görevlilerinin "yaşam düzeni örüntüsü" (pattern of life) dediği yapı oluşturuldu.

Hamaney

YILLAR SÜREN İSTİHBARAT KAMPANYASI

Tüm bunların, Hamaney'in ölümünü hazırlayan ve yıllar süren bir istihbarat kampanyasının parçası olduğunu vurgulayan Financial Times,"Yüzlerce farklı istihbarat akışından yalnızca biri olan bu gerçek zamanlı veri kaynağı, 86 yaşındaki Hamaney'in o kader cumartesi sabahı ofisinde tam olarak saat kaçta bulunacağını ve yanında kimlerin olacağını İsrail ve CIA'in belirleyebilmesini sağlayan tek yöntem değildi."dedi.

İsrail'in Pasteur Caddesi yakınlarındaki yaklaşık 10 tane cep telefonu baz istasyonunun belirli bileşenlerini devre dışı bırakabildiğini de belirten Financial Times,"Bu müdahale, arandıklarında telefonların meşgul görünmesine neden olmuş ve Hamaney'in koruma ekibinin olası uyarıları almasını engellemişti." dedi.

İsrailli bir istihbarat yetkilisi bombalar düşmeden çok önce,"Tahran'ı Kudüs'ü bildiğimiz gibi biliyorduk. Bir yeri, büyüdüğünüz sokağı bildiğiniz kadar iyi tanıyorsanız, yerinde olmayan tek bir şeyi bile fark edersiniz." dedi.